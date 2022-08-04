انهيار جديد في صوامع القمح بمرفأ بيروت

تعرض مرفأ بيروت، اليوم الخميس، لانهيار جديد بالصوامع المتصدعة الموجودة في المرفأ، وذلك بعد تكرار اندلاع النيران فيه.

ويأتي الانهيار بعد اندلاع حريق في القسم الشمالي من الصوامع خلال الفترة الماضية، والذي نتج عن تخمر مخزون الحبوب مع ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة، وزادت محاولة إخماد النيران عبر رش المياه في الأيام السابقة من رطوبة الحبوب.

يذكر أن هذا المشهد يعيد اللبنانيين الى مشاهد انفجار الرابع من أغسطس/آب 2020، الذي تسبّب بمقتل أكثر من 200 وإصابة أكثر من 6500، وألحق دمارًا واسعًا بالمرفأ وعدد من أحياء العاصمة.