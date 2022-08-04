تقرير: الاحتلال يعطي المستوطنين الضوء الأخضر للتخطيط في أراضي "كفر مالك" برام الله

قال معهد الأبحاث التطبيقية (أريج)، إن الاحتلال الإسرائيلي نشر إعلانا في الثاني من الشهر الجاري، من ما يسمى "المسؤول عن أملاك الحكومة وأملاك الغائبين في الضفة" يوسي سيجال، يقضي بمنح صلاحية في التخطيط لأراضي تتبع لبلدة كفر مالك شرق رام الله.

وأضاف :"المعهد في تقرير صدر عنه، اليوم، أن مساحة الأراضي المستهدفة في الإعلان تبلغ 90 دونما، في الحوض رقم 27 القطعة رقم 21، والحوض رقم 21 القطعة رقم 41، والتي اعتبرتها سلطات الاحتلال على أنها "أملاك حكومية"، وجاء في الإعلان إن سريان التخطيط في قطع الأراضي السابق ذكرها يبدأ خلال 30 يوما من موعد نشر الإعلان".

وأشار التقرير إلى أن الأراضي المستهدفة بالإعلان "الإسرائيلي" محاذية لمحجر "إسرائيلي" في المنطقة، يتبع لمستوطنة "كوخاف هشاهار" الواقعة إلى الجنوب منه وتم المصادقة عليه في عام 1994 تحت مسمى "محجر كوخاف هشهار ص/313).

وتابع :"أن هذا المحجر أخذ بالتوسع في الأراضي الفلسطينية المجاورة له منذ أن بدأت سلطات الاحتلال العمل به، حيث استولت سلطات الاحتلال عام 2002 نحو 421 دونما إضافية من الأراضي الفلسطينية من الجهة الجنوبية للمحجر من خلال المخطط الاستيطاني رقم (1/23/52)، ولاحقا في عام 2012 أصدرت مخططا توسعيا آخر حمل رقم (2/23/52) ويقضي بالاستيلاء على واستغلال 532 دونما إضافية من الأراضي الفلسطينية المجاورة من الجهة الشمالية للمحجر لتكون جزءا منه".

وأوضح المعهد أنه في الوقت الذي تفرض فيه سلطات الاحتلال القيود على الفلسطينيين من ناحية البناء والتطور في الأراضي الفلسطينية خاصة تلك الواقعة في المناطق المصنفة "ج"، فإنها تطلق العنان لمخططاتها الاستيطانية تحت ذرائع واهية في سبيل السيطرة على الأراضي الفلسطينية وعدم السماح للفلسطينيين باستغلالها لأي غرض.

يشار إلى أن المساحة التي تم إقرارها لتكون ضمن مخطط المحجر هي 2186 دونما، الأمر الذي ينذر بمزيد من الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في المستقبل لصالحه.