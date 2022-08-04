التردد الجديد لقناة زي ألوان 2022 نايل سات وعرب سات، يبحث الكثير من المتابعين في حول العالم وفي العالم العربي خاصة عن تردد قناة زي ألوان، حيث تعتبر القناة من القنوات التي يتابعها الكثير من الناس؛ لما تقدمه القناة من فقرات وبرامج ومسلسلات مميزة، وبعد الزيادة الكبيرة في عمليات البحث عن تردد القناة عبر محركات البحث العالمية ومحرك البحث الشهير جوجل، قررنا في فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، كتابة مقال بعنوان التردد الجديد لقناة زي ألوان 2022 نايل سات وعرب سات، ولمعرفة تردد هذه القناة المهمة نرجو منكم متابعة المقالة حتى النهاية.

تردد قناة زي ألوان 2022 وقد حرص فريق "فلسطين اليوم" كل الحرص على وضع تردد قناة زي ألوان لا سيما أن الجميع يريد ضبط التردد على شاشات التلفاز من أجل الاستمتاع في مشاهدة البرامج والمسلسلات التي تعرضها القناة على مدار الساعة وبالمجان حيث سجلت الفضائية اقوى المشاهدات خلال الأشهر الماضية.

تعريف بقناة زي ألوان 2022

هي واحدة من القنوات المميزة والتخصصة في بث المسلسلات الهندية الأكثر رواجا، لتقود بتقديمها مدبلجة باللغة العربية، وأهم ما يميزها، أنها تسمح للجمهور بالتواصل معهم لمعرفة المحتوى الذي يرغبون في مشاهدته من أفلام ومسلسلات لبثه على القناة، من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها أو صفحتها الرسمية على الفيس بوك.

وتسعى قناة زي ألوان دائما إلى إرضاء الجمهور بكافة أذواقه، كما أنها تعمل على متابعة معايير الجودة، وتستخدم أحدث التقنيات التكونولجية الحديثة لتقديم الدراما الهندية بصورة وجودة نقية دون أن يحدث تشويش.





تردد قناة زي الوان نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11939.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي H.

تردد قناة زي الوان عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12111.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي V.

المسلسلات التي تقدمها القناة

ونشير هنا إلى أنه من أهم المسلسلات التي تبث خلال الفترة الحالية، مسلسل حب العمر، ومسلسل جودان، مسلسل تجمعنا علاقة، مسلسل قلوب أنانية.

وخلال السنوات القليلة الأخيرة الماضية، أصبح هناك اتجاه واضح لمنافسة الأفلام لهندية الحديثة لأفلام هوليوود الأمريكية، إذ أن السينما الهندية أصبحت تستحدم التقنيات الحديثة. وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول تردد قناة زي ألوان 2022 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .