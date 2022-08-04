الإعلام العبري: "لابيد" يؤجل رحلة لقضاء إجازته بسبب التوتر مع غزة

ذكرت وسائل اعلام عبرية، اليوم الخميس، أن رئيس وزراء الاحتلال يائير لابيد قام بتأجيل رحلة لقضاء إجازته، بسبب التوتر مع غزة.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية:" إن رئيس الوزراء "الإسرائيلي" يائير لبيد أرجأ رحلة له لقضاء إجازة، بسبب استمرار التوترات في الجنوب".

وقرر جيش الاحتلال أول أمس الثلاثاء، إغلاق الطرق والمحاور على طول المنطقة القريبة من حدود قطاع غزة، بالإضافة إلى إغلاق شاطئ "زكيم"، ووقف حركة القطارات بين "عسقلان" و"سديروت" وإغلاق معبر بيت حانون "إيرز" أمام حركة العمال وكرم أبو سالم.

المتحدث باسم جيش الاحتلال قال : إن قرار الإغلاق جاء بعد تقييم الوضع بسبب مخاوف من نيران القناصة والصواريخ المضادة من غزة، بعد اعتقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في الضفة المحتلة الشيخ بسام السعدي في جنين بالضفة المحتلة وتهديدات سرايا القدس.

وكانت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أعلنت مساء الاثنين، حالة الاستنفار ورفع الجاهزية لدى مجاهديها، والوحدات القتالية العاملة.

وقالت السرايا -في بيان مقتضب: "نعلن حالة الاستنفار ورفع الجاهزية، تلبيةً لنداء الواجب أمام العدوان الغادر الذي تعرض له القيادي الكبير الشيخ بسام السعدي وعائلته قبل قليل في جنين".