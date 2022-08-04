جيش الاحتلال يبلغ بعض الوحدات العسكرية بمنع الإجازات

ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال أبلغ بعض الوحدات لديه بفرض حظر خروج ومنع الإجازات.

وقال مراسل القناة 14 العبرية، هاليل روزين:" الجيش بدأ بإبلاغ بعض الوحدات فرضه حظر خروج، حتى الآن لواء غفعاتي وغولاني وكفير أبلغوا قواتهم بعدم الخروج من الدوام".

وكانت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أعلنت مساء الاثنين، حالة الاستنفار ورفع الجاهزية لدى مجاهديها، والوحدات القتالية العاملة.

وقالت السرايا -في بيان مقتضب: "نعلن حالة الاستنفار ورفع الجاهزية، تلبيةً لنداء الواجب أمام العدوان الغادر الذي تعرض له القيادي الكبير الشيخ بسام السعدي وعائلته قبل قليل في جنين".

وقرر جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، أمس الأربعاء تمديد حالة التأهب والاستعداد على حدود قطاع غزة، خشية من ضربة مفاجئة وصادمة من المقاومة الفلسطينية ردا على استمرار اعتقال القيادي الشيخ بسام السعدي.

وقالت القناة "13" العبرية: "في ختام تقييم جديد للوضع، تقرر تمديد حالة التأهب الأمني في غلاف غزة ليوم آخر على الأقل". وفق قولها.