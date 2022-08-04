رسميا.. تشيلسي يعلن عن صفقته الثالثة لهذا الصيف

أعلن نادي تشيلسي في بيان رسمي اليوم الخميس، تفاصيل انتقال كارني تشوكويميكا لاعب أستون فيلا إلى صفوف النادي اللندني في نافذة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويأتي ذلك في أعقاب الإعلان في وقت سابق من هذا الأسبوع عن توصل تشيلسي إلى اتفاق مع فيلا من أجل الانتقال الدائم للاعب البالغ 18 عاما إلى ستامفورد بريدج.

وقال تشيلسي في بيانه: "يمكننا تأكيد التعاقد مع تشوكويميكا، حيث وافق على شروط عقده الجديد ووقع على مدته 6 سنوات حتى 30 يونيو 2028".

ولم يكشف تشيلسي قيمة صفقة التعاقد مع لاعب الوسط الشاب.

وسيكون تشوكويميكا الصفقة الثالثة لتشيلسي هذا الصيف بعد المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي من نابولي ورحيم إستيرلينغ من مانشستر سيتي.

ويجيد تشوكويميكا اللعب في وسط الميدان، وخاض 16 مباراة فقط مع الفريق الأول لـ أستون فيلا منذ صعوده صيف 2020.

ويعتبر تشوكويميكا من أبناء أستون فيلا، حيث تدرج في صفوف الفريق، وشارك بشكل عام بقميص الفريق في 71 مباراة سجل 13 هدفا وصنع 14 آخرين.