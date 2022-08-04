نادي الأسير: إدارة سجون الاحتلال تواصل عزل الأسير محمد الخالدي

أكّد نادي الأسير الفلسطينيّ، أنّ إدارة سجون الاحتلال تواصل عزل الأسير محمد راجح الخالدي (35 عامًا) من عرانة بجنين، في عزل سجن "أيالون- الرملة"، وذلك بعد أنّ نقلته إدارة سجن "هداريم" مؤخرًا إلى العزل الإنفراديّ، واستمر عزله في حينه لمدة 21 يومًا ثم جرى نقله إلى عزل سجن "أيالون- الرملة" حيث يقبع اليوم.

وأوضح النادي أن إدارة سجن "هداريم" نقلت الأسير الخالدي إلى العزل بعد أن ادعت أنها عثرت على قطعة حديد لديه.

ويُشار إلى أنّ الأسير الخالدي معتقل منذ عام 2009، ومحكوم بالسّجن مدى الحياة.

جدير ذكره أنّ سياسة العزل الإنفراديّ، تُشكّل إحدى أقسى وأخطر السياسات التّنكيلية التي تُمارس بحقّ الأسرى بمستوياتها المختلفة، وقد صعّدت إدارة سجون الاحتلال من عمليات العزل الإنفراديّ مقارنة مع السنوات القليلة الماضية، حيث وصل عدد الأسرى المعزولين إنفراديًا إلى نحو 30 أسيرًا.