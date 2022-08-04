أندية أوروبية لا ترغب بضم رونالدو

وجه لاعب ليفربول الإنجليزي السابق، جيمي كارغر، هجوماً حاداً ضد مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي البرتغالي، كرستيانو رونالدو، لافتا إلى عدم رغبة غالبية الفرق الأوروبية ضمه، لأنه لم يعد كالسابق بعدما تقدم به العمر، وفقا لتصريحه.

وأعلنت أندية بايرن ميونخ الألماني وبرشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيين عبر رؤسائها عدم رغبتها بالتعاقد مع أفضل لاعب في العالم 5 مرات، فيما أكدت تقارير أخرى رفض ناديي تشيلسي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي التعاقد معه.

وصرح كارغر :"أن رونالدو لم يعد مرغوبا به في مانشستر يونايتد وما زال مستغربا كيف وافق الفريق على ضمه الصيف الماضي، إذ أكد في لقاء له مع "سكاي بيت" أن فريق "الشياطين الحمر" سيعاني للتخلص من النجم قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية، أواخر الشهر الحالي".

وأضاف كارغر :"دائما ما كنت متأكدا أن التعاقد مع رونالدو سيئ حتى مع تقديمه مجهودات جيدة الموسم الماضي، لقد وقع لعامين بالإضافة إلى عام إضافي وهو أمر لم أستطع تصديقه كما أن شخصا بحجمه سيرفض أن يلعب دورا ثانويا في الفريق، لكن يجب على اللاعبين في فترة معينة من مسيرتهم أن يعوا عدم قدرتهم على تقديم المستوى السابق لهم".

وتابع :"هو الآن 37 عاما وخلال الموسم سيصل إلى 38، هو ليس اللاعب نفسه، يسجل الأهداف، ولكن ليس كما كان سابقا، لا يوجد ناد أوروبي في الوقت الحالي يرغب بالتعاقد معه، من الممكن أن أكون مخطئا، ولكن يبدو أن يونايتد يعاني في التخلص منه، لذلك حتى اللحظة لا يوجد ناد يرغب به وأعتقد إن سألتم مدرب الفريق، تن هاغ، سيقول إنه لا يريده، بالإضافة إلى زملائه في غرفة الملابس سيقولون الأمر نفسه".