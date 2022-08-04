الشيخ عدنان: الاعتداء على أبطال نفق الحرية يزيد غضبنا على الاحتلال

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الشيخ خضر عدنان اليوم الخميس 4 أغسطس 2022: "إن ما نقلته مؤسسة مهجة القدس عن اعتداء وحدات القمع على أبطال نفق الحرية يزيد من غضبنا على الاحتلال المجرم بعد جريمته باغتيال الفتى الكفريني واعتقاله الوحشي للشيخ بسام السعدي".

وأكد عدنان في تصريح صحفي، أن الاعتداء على أبطالنا في سجون الاحتلال، هو اعتداء على كل الأحرار والثوار والمجاهدين.

وأضاف: "يجب أن يعلم المحتل جيداً أن التعدي على كرامة أي من أسرانا له ثمن من الكل الفلسطيني".

وتابع: "دعوتنا للكل الوطني الفلسطيني وأحرار العالم لإساءة وجه الاحتلال لمساسه بالكرامة الإنسانية لإخوتنا الأسرى".