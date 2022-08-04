رابط نتائج الثانوية العامة في مصر 2022 بالأسماء حسب العائلة- موقع الثانوية العامة في مصر 2022

رابط نتائج الثانوية العامة في مصر 2022 بالأسماء حسب العائلة- موقع الثانوية العامة في مصر، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، التفاصيل الكاملة عن نتائج الثانوية العامة في مصر والمنوفية، كما لاحظ فريقنا زيادة البحث عن موقع الثانوية العامة في مصر، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية، عن موعد الإعلان نتائج الثانوية العامة في مصر والتي من المقرر أن تكون خلال في 7 أغسطس 2022، كما سنرفق لكم أدناه موقع الفجر للاستعلام عن نتائج الثانوية العامة في المنوفية، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم رابط نتائج الثانوية العامة في مصر 2022 بالأسماء حسب العائلة- رابط نتائج الثانوية العامة في مصر 2022 بالأسماء حسب العائلة- موقع الثانوية العامة في مصر.

رابط نتائج الثانوية العامة في مصر 2022 بال أ سماء حسب العائلة- موقع الثانوية العامة في مصر

رابط الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة في المنوفية 2022

ويبحث نحو (34) ألف و(521) طالب وطالبة بمحافظة المنوفية عن رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث ادي هؤلاء الطلاب امتحاناتهم في (108) لجنة امتحانية على مستوى الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة.

ولكل أولياء الأمور بمحافظة المنوفية والطلاب الذين يبحثون عن رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 سنقدم لكم من خلال بوابة الفجر الإلكترونية رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 فقط من خلال الاسم ورقم الجلوس.

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022

وأوفاد الدكتور طارق شوقي خلال مؤتمر بأن نتيجة الثانوية العامة 2022 ستظهر فى النصف الأول من شهر اغسطس، كما يتم الإعلان عن أوائل الثانوية العامة 2022 فور اعتماد نتيجة الثانوية العامة مباشرة.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة في المنوفية:

- الدخول عبر بوابة الفجر.. من هنــــــــــــــا

- اختيار الاستعلام عن نتائج طلاب الثانوية العامة.

- تحديد نظام تعليم الطلاب والشعبة الدراسية.

- كتابة بيانات الطالب بالتفصيل.

- تدوين رقم جلوس الطالب في الامتحان وبيانات المدرسة المقيد فيها.

- الضغط على زر الاستعلام.

- ظهور القائمة الكاملة بدرجات الطالب.

نتائج الثانوية العامة بالاسماء

نتائج الثانوية العامة 2022

نتائج الثانوية العامة باسم العائلة

موقع الثانوية العامة

مؤقت نتائج التوجيهي

نتائج الثانوية العامة 2022 حسب الاسم

نتائج الثانوية العامة 2022 حسب المدرسة

كشف وزارة التربية والتعليم ان نتيجة الثانوية العامة، من المقرر ان تكون جاهزة نهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس الجاري على أن يتم إعلانها على أقصى تقدير7 اغسطس ، وليس كما فهم الكثيرون أن يتم الإعلان عن النتيجة غدا الخميس .بحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ، الان التصريحات الرسمية لم تحدد موعد اعلان النتائج بعد.

تصريحات وزير التعليم بمصر طارق شوقي بشأن موعد نتائج الثانوية في مصر 2022

الدكتور طارق شوقى، نشر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، توضيحا حول نتيجة الثانوية العامة في مصر 2022. وقال: "كل ما تتداوله بعض المواقع الإعلامية والأفراد التي تدعى المعرفة ببواطن الأمور عن توقيع نتيجة الثانوية العامة واعتمادها ووجودها على مكتب الوزير وإعلانها خلال ساعات لا أساس له من الصحة".

وقال " تهيب الوزارة بمحرري التعليم عدم التطرق إلى هذا لأننا قلنا بكل وضوح إن إعلان نتيجة الثانوية العامة قبل انتهاء الأسبوع الأول من أغسطس يعني بين 1- 7 أغسطس ولا داعي لتكرار أخبار لا مرجعية لها إطلاقا من أجل التريند والترافيك مما يثير قلق الطلاب وأولياء الأمور".

موقع وزارة التربية والتعليم المصرية

للدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم في مصر اضغــــــــــــط هنـــــــــــــــــــــا

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة في مصر2022 برقم الجلوس

الدخول على الرابط التالى: https://g12.emis.gov.eg/

يتم الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 عقب اعتماد النتيجة رسميًا.

يدخل الطالب رقم جلوس الثانوية العامة 2022 وستظهر له تفاصيل النتيجة.

تظهر نتيجة الثانوية العامة 2022 متضمنة درجات كل مادة.

حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثانى.

يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه في الثانوية العامة 2022 بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.

المجموع الكلى لدرجات طلاب نتيجة الثانوية العامة 2022 هو 410 درجات.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة في مصر 2022

عقب أن تعرّفنا على موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، نعرض في ما يلي خطوات الاستعلام عن النتائج عبر النقاط التالية:





في البداية ينبغي على المستخدم الدخول إلى رابط وزارة التربية والتعليم من هنا.

كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب.

النقر فوق أيقونة «عرض النتيجة».

الانتظار قليلاً وسوف تظهر نتيجة الطالب.

رابط نتيجة الثانوية العامة الرسمي في مصر 2022

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قال تصريحات تلفزيونيه نطمئن الطلاب وأولياء الأمور بخصوص أعمال التصحيح مؤكداً أنَّ عمليات التصحيح تجرى في صورة مؤمنة بالكامل بحيث لا يُمكن اختراقها، وبذلك تكون جميع حقوق الطلاب محفوظة سواء في التصحيح أو في النتائج.

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم: أعلنا بكل وضوح أن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 في الأسبوع الأول من أغسطس ولا يوجد مبرر للاجتهادات والاشاعات وتكرار الجدل، كل من يدعي معرفة المواعيد فهو مروج للاشاعات ولا توجد له أى مصداقية.