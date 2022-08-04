موعد أول مباريات كأس العالم مونديال قطر 2022- متى كأس العالم مونديال قطر، ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم، انطلاق كأس العالم مونديال قطر 2022، والذي سيقام خلال الأشهر القليلة المقبلة في دولة قطر، إذ إن تاريخ انطلاق سيكون مختلفا عن مواعيد انطلاق مسابقة كأس العالم في السنوات المقبلة، إذ ستقام في شهر نوفمبر وتنتهي في ديسمبر، بينما كانت تنظم في المرات السابقة في شهر يونيو من كل عام، ومهما كانت مواعيد انطلاقه إلا إنهم ينتظرونه بفارغ الصبر لحضور مبارياته بتفاصيلها الكاملة.

كم يوم متبقي على كأس العالم 2022

ويتساءل محبو كرة القدم في جميع أنحاء المعمورة عن، موعد أول مباريات كأس العالم مونديال قطر 2022- متى كأس العالم مونديال قطر، إذ تعود عشاق كرة القدم في العالم، على متابعة مباريات كأس العالم في فصل الصيف، خاصة في شهر يونيو، لكن هذه المرة تغير موعد إقامة البطولة التي ينتظرها عشاق كرة القدم على مستوى العالم مرة كل أربع أعوام، فهي ستقام في فصل الشتاء، في دولة قطر، وتحديدا في شهري نوفمبر من العام الجاري، وتنتهي في ديسمبر من ذات العالم، ويرفق لكم فريق العمل في وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، كم يوم متبقي على كأس العالم 2022، في هذه المقالة، حتى يستفيد من المعلومة كل من يهتم بمعرفة الإجابة عن هذا السؤال.

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تم الاتفاق اليوم على انضمام المعلق السعودي مشاري القرني لقائمة معلقي مونديال كاس العالم قطر 2022م 🇸🇦🇶🇦 pic.twitter.com/nRkhXKnb8E — سهم ★ (@1SMi_) August 1, 2022

هدف من الذاكرة … هدف جميل ورائع من النجم السكب فهد المهلل على قطر تصفيات مونديال ٩٨.. انتهت لمنتخبنا الوطني ١-٠…… بالرياض 🇸🇦💚….. pic.twitter.com/oMR0gaF0rH — AHMED Al Harbi (@Nssrawi111) August 2, 2022

متى ينطلق كأس العالم 2022؟

وينتظر عشاق كرة القدم حول العالم، ويتساءل، متى ينطلق كأس العالم 2022، إذ إنه من المقرر أن تستضيف قطر نسخة كأس العالم 2022، في سابقة تاريخية، فهي تعد أول دولة عربية على الاطلاق تنظم فيها مسابقة كأس العالم على مر التاريخ، لكن المسابقة أقيمت قبل ذلك في قارة آسيا، وتحديدا نسخة 2002، بعدما استضافت كوريا الجنوبية واليابان نسخة 2002، ويتساءل الناس حاليا عن متى يبدأ كأس العالم 2022 في قطر، فالدولة الخليجية جهزت كل ما يخطر على بال عاشق كرة القدم، لإنجاح إقامة تلك البطولة على أكمل وجه.

فيديو الشرق| ما الذي يجعل مونديال #قطر 2022 فريداً من نوعه ونسخة استثنائية في تاريخ #كأس_العالم؟ pic.twitter.com/F7LTq4gEo6 — الشرق لايت (@AlsharqLight) August 1, 2022

110 يوم على مونديال قطر 🇶🇦 pic.twitter.com/Dptm6vF5up — Mohammed (@xvtti) August 2, 2022

موعد كأس العالم 2022

ويتساءل عشاق كرة القدم عن، موعد كأس العالم 2022، وكذلك يبحثون عن، موعد أول مباريات كأس العالم مونديال قطر 2022- متى كأس العالم مونديال قطر، إذ من المقرر أن يبدأ مسابقة كأس العالم التي ستستضيفها قطر في الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. ستكون هذه أول نسخة من كأس العالم تقام على الإطلاق في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي لعبت في كوريا الجنوبية واليابان. هذه النسخة هي السابعة والأخيرة من نسخ كأس العالم التي يشارك فيها 32 منتخبا (بدأ ذلك منذ كأس العالم 1998).