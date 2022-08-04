محررو الجهاد في بيت لحم يتضامنون مع الأسير عواودة

بدأ أسرى محررون من حركة الجهاد الإسلامي اليوم الخميس 4/8/2022 اعتصامًا مفتوحًا في مقر الصليب الأحمر بمحافظة بيت لحم تضامنًا مع الأسير المضرب عن الطعام خليل عواودة.

وطالب المعتصمون بضرورة التحرك العاجل لإنقاذ حياة الأسير عواودة في ظل تعنت الاحتلال ورفضه الاستجابة لمطالبه العادلة بحريته وعدم وجود حلول جدّية حتى اليوم بشأن قضيته.

وأفادت مصادر عائلية أن الوضع الصحي للأسير خليل عواودة تدهور بشكل كبير، ودخل مرحلة الخطر الشديد في ظل مواصلته لإضرابه، حيث يعاني من أوجاع حادة في المفاصل، وآلام في الرأس ودُوار قوي وعدم وضوح في الرؤية، ولا يستطيع المشي، ويتنقل على كرسي متحرك.

يشار إلى أن الأسير خليل عواودة من بلدة بيت إذنا بالخليل يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام على التوالي رفضًا لاعتقاله الإداري.