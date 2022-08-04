أهم الفيتامينات التي يحتاجها الجسم يومياً-أعراض نقص الفيتامينات- هنالك العديد من فيتامينات يحتاجها الجسم يوميًا ليحافظ علي نشاطه وحيويته، ولتجديد خلاياه وإعادة بناء الخلايا التالفة، واستمرار العمليات الحيوية وحمايته من الأمراض، حيث يحتاج الجسم إلي ما يقارب من 10 فيتامينات يومية ضرورية.

أهم الفيتامينات التي يحتاجها الجسم يومياً- أعراض نقص الفيتامينات

ولذلك يجب معرفة أهم الفيتامينات الضرورية للجسم، والتي يجب أخدها بشكل يومي، عن طريق اتباع نظام غذائي صحي متكامل غني بالفيتامينات والمعادن، وسيتم ذكر أهم المصادر الغذائية لاحقًا في هذا المقال.

الفيتامينات التي يحتاج إليها الجسم بشكل يومي

فيتامين أ

عند ذكر موضوع فيتامينات يحتاجها الجسم يوميًا لا بد من التطرق لفيتامين أ فهو يُعد أحدى أهم الفيتامينات الضرورية التي يحتاج إليها الجسم بشكل يومي، و يمكن الحصول على النسب المطلوبة من الفيتامين يوميًا من خلال تناول الخضروات الداكنة، أو تناول كوبًا من الحليب يوميًا، والبيض، والجزر، والبطاطا، والشوفان، حيث أن لفيتامين أ له العديد من الفوائد، منها:

يدعم صحة الأسنان ،العظام، الجلد، والعيون.

يساهم في تجديد خلايا البشرة والجسم بإستمرار.

يحتوي علي مضادات أكسدة تحارب خلايا الجسم والبشرة التالفة وتستبدلها بأخرى جديدة.

يعمل على منع تكون الخلايا السرطانية بالجسم.

فيتامين ب المركب

يتكون فيتامين ب المركب من ثمان أنواع من فيتامين ب وهما: فيتامين ب1، ب2،ب3،ب5، ب6،ب7،ب9،ب12، ويمكن الحصول عليه من خلال الأطعمة التالية: البيض، البطاطا، البقوليات، المأكولات البحرية، الخبز، الموز، البطيخ، والخضروات، وتشكل تلك المجموعة أهمية كبيرة لصحة الجسم، فهي ضرورية في العديد من العمليات الحيوية، مثل:

يساهم في تكوين خلايا الدم الحمراء.

يساهم في عملية الأيض بالجسم.

يحول دهون الجسم إلي طاقة.

تحسين من الحالة المزاجية.

يقلل من مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

يساعد في إنتاج الهرمونات بالجسم.

يحسن من أداء الجهاز العصبي.

فيامين ج

هو أيضًا فيتامين ضروري وأساسي للجسم يمكن الحصول عليه من خلال تناول: الليمون، الجوافة، البرتقال، الأنانس، الشمندر، يحتاج إليه الجسم للتخلص من العديد من المشاكل الصحية، وفيما يلي بعضًا منها:

يساعد في تقليل أعراض نزلات البرد.

يساهم في التقليل من التجاعيد والخطوط البيضاء.

ترطيب الجلد وحمايته من الأشعة الضارة للشمس.

يساعد في التئام الجروح.

يقلل من الكولوسترول الضار بالجسم.

أعراض نقص الفيتامينات في الجسم

أعراض نقص فيتامين أ، تقشر الجلد وجفافه، الإصابة بالعمى الليلي، ضعف المناعة، وزيادة الإلتهابات في الجسم.

أعراض نقص فيتامين د، الإصابة بالكساح، تلين العظام، الشعور بالتعب، آلام المختلفة في الجسم ومنها الآلام العضلات والاكتئاب، صعوبة شفاء الجروح، وتساقط الشعر.

أعراض نقص فيتامين ه، ضعف العضلات و آلامها، وحدوث اضطرابات في البصر، والشعور بالإعياء، الشعور بالتعب والإرهاق الشديد دون بذل مجهود.

أعراض نقص فيتامين ب، تقلب المزاج، الضعف العام، فقر الدم، ومشاكل في الجهاز الهضمي.