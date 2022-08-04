الجهاد تنظم وقفة إسناد للأسيرين السعدي وعواودة في الخليل

نظَّمت حركة الجهاد الإسلامي وقفة تضامنية مع الأسير الشيخ بسام السعدي والأسير خليل عواودة المضرب عن الطعام رفضاً لاعتقاله الإداري، مساء أمس الأربعاء في بلدة بيت أمر بالخليل.

وشارك حشد غفير من جماهير شعبنا وعدد من المقاومين في محافظة الخليل في الوقفة التضامنية، رفعوا خلالها صور القيادي الشيخ بسام السعدي والأسير خليل عواودة، مرددين هتافات دعم وإسناد للأسيرين والمطالبة بالإفراج العاجل عنهما.

وفي كلمة لأحد مقاومي سرايا القدس، قال إن مشاركتنا في هذه الوقفة رداً على الهجمة الشرسة التي تشنها قوات الاحتلال ومخابراته ضد أبناء شعبنا المقاوم وضد حركة الجهاد الإسلامي ومجاهديها، في نابلس وجنين وكل مكان توجه فيه البندقية إلى هذا العدو الغاصب.

وأكد المتحدث أمام المشاركين، أن الاعتداء الغاشم والوحشي الذي تعرض له القائد الكبير والشيخ المجاهد بسام السعدي خلال اعتقاله لن يمر مرور

الكرام، وسيقابل بالرد العاجل والقريب بإذن الله.

يشار إلى أن هذه الوقفة نظمتها حركة الجهاد الإسلامي تضامنا مع القيادي الشيخ بسام السعدي والأسير خليل عواودة الذي يواصل معركة الإضراب عن الطعام رفضاً لاعتقاله الإداري، وسط تدهور خطير في حالته الصحية.