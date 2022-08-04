يشهد سعر الذهب في الأردن اليوم الخميس 4/8/2022 ، استقراراً طفيفاً وخاصة عيار 21 و18 للبيع والشراء بالدولار والدينار وخاصة بعد الحديث عن ارتفاع أسعار الذهب بالسوق العالمية بالأمس لتوسع مكاسبها لليوم الخامس، مسجلة أعلى مستوى في 4 أسابيع، بفضل الهبوط الواسع في عائد سندات الخزانة الأمريكية، وشهدت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الأردن ارتفاعا واضحا في أسعار الذهب ، وكالة فلسطين اليوم الاخبارية تقدم سعر الذهب في الأردن اليوم الخميس 4/8/2022

سعر الذهب في الأردن اليوم الخميس 4/8/2022

أسعار الذهب بالسوق العالمية ارتفعت منذ بداية الاسبوع ، لتوسع مكاسبها لليوم الخامس، مسجلة أعلى مستوى في 4 أسابيع، بفضل الهبوط الواسع في عائد سندات الخزانة الأمريكية.

وبحسب وول ستريت جورنال، ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.5 بالمئة إلى 1780.52 دولار للاونصة، وهو الأعلى منذ 5 تموز الماضي، من مستوى افتتاح التعاملات عند 1772.42 دولار، وسجلت أدنى مستوى عند 1768.87 دولار.

سعر الذهب في الأردن اليوم الخميس 4/8/2022

نشرت النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، اليوم الخميس 4/8/2022 ، التسعيرة اليومية للذهب.

سعر بيع غرام الذهب "عيار 21"الأكثر طلبا لدى الأردنيين 36,30 دينارا

وبلغ سعر بيع غرام الذهب "عيار 24" 42,70 دينارا، فيما بلغ سعر الشراء 39,80 دينارا.

كما بلغ سعر بيع غرام الذهب "عيار 21"الأكثر طلبا لدى الأردنيين 36,30 دينارا، وسعر الشراء 34,80 دينارا.

سعر الذهب في الأردن اليوم الخميس 4/8/2022

الوحدة دينار اردنى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 40.36 دينار $56.92

سعر الذهب عيار 22 36.99 دينار $52.18

اسعار الذهب عيار 21 35.31 دينار $49.81

اسعار الذهب عيار 18 30.27 دينار $42.69

سعر الذهب عيار 14 23.54 دينار $33.20

سعر الذهب عيار 12 20.18 دينار $28.46

اسعار أوقية الذهب 1,255 دينار $1,770

اسعار جنيه الذهب 282.49 دينار $398.45

اسعار كيلو الذهب 40,355 دينار $56,920

سعر الذهب في الأردن اليوم الخميس 4/8/2022

2 أغسطس 40.19 35.17 30.14 23.45 20.10

1 أغسطس 40.41 35.36 30.31 23.57 20.20

31 يوليو 40.29 35.26 30.22 23.50 20.15

30 يوليو 40.30 35.26 30.22 23.51 20.15

29 يوليو 40.20 35.18 30.15 23.45 20.10

28 يوليو 40.05 35.05 30.04 23.37 20.03

27 يوليو 39.56 34.62 29.67 23.08 19.78

26 يوليو 39.18 34.29 29.39 22.86 19.59

25 يوليو 39.21 34.31 29.41 22.87 19.61

24 يوليو 39.40 34.48 29.55 22.98 19.70