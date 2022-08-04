كوخافي خلال زيارته لحدود غزة: حالة التأهب قد تستمر لعدة أيام

أوعز رئيس أركان جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، أفيف كوخافي اليوم 4/8/2022 ، باستمرار حالة التأهب والاستعداد على هذه الحالة التي قد تستمر لبضعة أيام أخرى.

وقال رئيس أركان جيش الاحتلال الذي يزور فرقة غزة في الجيش في ظل التوتر على حدود قطاع غزة بعد تهديدات الجهــاد الإسلامي ، نوعز باستمرار الإجراءات .

ويشار إلى أن الاحتلال "الإسرائيلي" أوقف حركة القطارات ومنع التنقل سكان المناطق الحدودية بعد إغلاقها بشكل كامل بالإضافة إلى إغلاق معبري كرم أبو سالم وبيت حانون "إيرز".

وتأتي إجراءات الاحتلال في أعقاب تهديدات سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بعد اعتقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي من مخيم جنين بسام السعدي.