اتحاد المعلمين : لا إضراب مع بداية العام الدراسي الجديد

نفى أمين عام اتحاد المعلمين سائد ارزيقات، الإعلان عن تنفيذ أي إضراب للمعلمين مع بداية العام الدراسي الجديد نهاية الشهر الجاري، مشدداً على أن العام الدراسي في موعده المحدد.

ودعا ارزيقات في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الخميس، إلى التطبيق الفوري للاتفاقيات المبرمة بين اتحاد المعلمين والحكومة خاصة وأن بعضها حان موعد تنفيذها، حتى لا يكون ذريعة لأي جهة لإعلان الإضراب بشكل فردي.

كما طالب المواطنين بعدم التعامل مع الصفحات المشبوهة التي تنشر بيانات تدعو للإضراب مع بداية العام الدراسي الجديد مما قد يحدث إرباكاً في الساحة التربوية والوطنية.