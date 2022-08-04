نجل الشيخ بسام السعدي لـ"فلسطين اليوم": والدي أصيب بكدمات وجرح عميق خلف الرأس دون تحويله للمستشفى

طالبت عائلة القيادي الشيخ بسام السعدي اليوم الخميس 4/8/2022 جميع المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية أن تتحمل مسؤولياتها والتدخل العاجل لإدخال لجنة طبية إلى السجن لفحصه وتقديم العلاج له، بعد تعرضه للضرب الشديد من قبل جنود الاحتلال خلال اعتقاله.

وقال عز الدين السعدي نجل الشيخ بسام لوكالة "فلسطين اليوم" إن العائلة تلقت اتصالا هاتفيا منه بعد نقله إلى سجن عوفر، المقام على أراضي فلسطينية غربي رام الله، أعلمهم خلالها عن إصابته بكدمات وجرح عميق خلف الرأس، بالإضافة إلى الكدمات في جميع أنحاء جسده جراء الضرب المبرح الذي تعرض له.

وحسب ما نقلته العائلة عن الشيخ، فإن جنود الاحتلال خلال اعتقاله قاموا بسحله وضربه بشكل مباشر والتركيز على منطقة خلف الرأس بالضرب المتكرر بأعقاب البنادق.

وتابع عز الدين:" الاحتلال رفض تحويله إلى المستشفى للعلاج ومن قام بتقديم العلاج له ممرض بعيادة السجن".

وبحسب العائلة أيضا، فإن الشيخ السعدي يعاني من أوجاع في مختلف أنحاء جسده، بالإضافة إلى صداع دائم وشديد جراء إصابته برأسه.

وقال السعدي إن العائلة تواصلت مع محامين لمتابعة قضيته وزيارته، مطالبين المؤسسات الحقوقية الدولية والمحلية بالعمل السريع والفوري بإدخال لجنة طبية للاطمئنان لزيارته وفحصه وتقديم العلاج اللازم له.

ويشار إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل عائلة الشيخ بسام السعدي بشكل مفاجئ مساء الاثنين الماضي وقامت بالاعتداء عليه قبل اعتقاله مما أثار حالة من الغضب في مدينة جنين وأعقبها خروج مسيرة كبيرة

ويشار إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل عائلة الشيخ بسام السعدي بشكل مفاجئ مساء الاثنين الماضي وقامت بالاعتداء عليه قبل اعتقاله مما أثار حالة من الغضب في مدينة جنين وأعقبها خروج مسيرة كبيرة ، ثم استنفار سرايا القدس لقواتها للرد على الاعتداء ، مما دفع الاحتلال لإغلاق كافة الطرق المحيطة بالقطاع ومنع المستوطنين من مغادرة المنازل.