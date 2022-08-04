موعد صرف المنحة القطرية شهر 8.. رابط فحص المنحة القطرية، تنتظر الأسر الفقيرة بفارغ الصبر موعد الإعلان عن صرف المنحة القطرية شهر أغسطس 2022، فالأسر المتعففة ليس لها مصدر دخل سوى الدفعات النقدية التي تقدمها دولة قطر كل شهر لتلك الأسر التي في معظم الأحيان لا تجد قوت يومها بفعل تعطل أبنائها ومعيليها عن العمل منذ سنوات، بسبب شح فرص العمل في القطاع، بفعل الحصار الإسرائيلي الذي تسبب بإغلاق معظم المنشآت الصناعية والاقتصادية في محافظات قطاع غزة.

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وتسبب الحصار الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ ما يقارب من 16 عاما على التوالي، زيادة نسبة الفقر والبطالة في القطاع، وهو ما يدفع الأسر الفقير للبحث عن، موعد صرف المنحة القطرية شهر 8.. رابط فحص المنحة القطرية، لأنهم يعولون عليها في شراء أدنى مستلزمات أفراد أسرهم، فهم ينتظرون وصول رسالة من الأمم المتحدة تفيد بتحديد موعد صرف المنحة القطرية، لذلك يبحثون عن، موعد فحص 100 دولار شهر 8، وترفق لكم "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، رابط فحص المنحة القطرية فور الإعلان عن تفعيله من قبل وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، واللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، والأمم المتحدة التي باتت تتولى زمام الأمور.





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الاحتلال الإسرائيلي يتعمد في تضييق الخناق على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، من خلال محاصرته ومنع ادخل معظم المواد اللازمة للصناعة، وهو ما يدفع إلى مزيد من الفقر والبطالة في صفوف أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ومع بداية كل شهر يقدم المواطنون في قطاع غزة في البحث عن، أسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار شهر 8 2022، لأنهم يعدون هذه الدفعة النقدية البسيطة، هي الأمل الوحيد لجلب أدنى احتياجاتهم المنزلية في ظل تعطلهم عن العمل نتيجة انعدام فرص العمل بالكامل في القطاع.





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وينتظر نحو 100 ألف أسرة متعففة في قطاع غزة، الإعلان عن موعد صرف، المنحة القطرية شهر 8 رابط الفحص، إذ إن دولة قطر بدأت في صرف المنحة القطرية 100 دولار للأسر الفقيرة في قطاع غزة منذ نحو أربع سنوات على التوالي، إلا أن قوات الاحتلال كانت دائما تعرقل أو تؤخر إدخال الأموال إلى القطاع، بذرائع واهية تهدف إلى تشديد الخناق على أهلي قطاع غزة، وتجعلهم يعيشون فقرا مدقعا، يدفعهم باستمرار للبحث عن، موعد صرف المنحة القطرية شهر 8.. رابط فحص المنحة القطرية، حتى يسدون رمق أبنائهم، ذ لم يحدد حتى هذا التاريخ موعد صرف المنحة القطرية شهر أغسطس 2022.