بعد 3 أيام من المنع ...جيش الاحتلال يقدم حلولاً للسماح للمستوطنين بمغادرة منازلهم

قالت القناة الـ13 "الإسرائيلية" اليوم الخميس 4/8/2022 إن جيش الاحتلال سيقدم اليوم الخميس حلولاً للكيبوتسات القريبة من السياج مع قطاع غزة ، "ناحال عوز وكيرم شالوم"، بما سيسمح للمستوطنين بالمغادرة بحرية ، وخاصة أن الإغلاق يدخل يومه الثالث .

وبينت القناة الـ13 إن رئيس الأركان يجري جولة في فرقة غزة صباح اليوم للاطلاع على استعداد القوات.

ويشار إلى قوات الاحتلال أغلقت الطرق الحدودية مع قطاع غزة ، ومنعت المستوطنين من مغادرة المنازل ، بالإضافة إلى توقيف حركة القطارات ،وأغلقت معبري "كرم أبو سالم" ومعبر إيرز لليوم الثالث على التوالي في أعقاب تهديدات السرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي رداً على الاعتداء واعتقال القيادي بسام السعدي في جنين .