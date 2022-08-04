موعد مباراة منتخب مصر للشباب والسعودية في نهائي كأس العرب- ينتظر عشاق الكرة المستديرة موعد مباراة منتخب مصر للشباب مع نظيره السعودي على أحر من الجمر والتي تقاوم ضمن نهائي كأي العرب، بعد أن تأهل منتخب مصر إلى نهائي كأس العرب للشباب 2022 بعدما اجتاز عقبة نظيره الجزائري بالفوز عليه 3-1، في نهائي بطولة كأس العرب للشباب التي تحتضنها السعودية، حيث يلعب المنتخب المصري في المباراة النهائية أمام نظيره السعودي الذي تفوق بخماسية نظيفة على فلسطين، لذا نقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية موعد مباراة منتخب مصر والسعودية في نهائي كأس العرب 2022.

موعد مباراة منتخب مصر والسعودية في نهائي كأس العرب 2022

وتأهل منتخب الشباب الوطني مواليد 2003، للدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب للشباب، بعد الفوز المثير على نظيره المغربي بهدفين مقابل هدف وحيد في اللقاء الذي جمعهما، الأحد الماضي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي للبطولة المقامة حاليا بالسعودية، وتستمر حتى 5 أغسطس.

أهداف مباراة منتخب مصر مع الجزائر

والتقى منتخبا مصر والجزائر باستاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في الدور نصف النهائي، ليتمكن المنتخب المصري من التأهل بأريحية للمباراة النهائية.

وضرب شباب مصر موعدا مع المنتخب السعودي في المباراة النهائية للبطولة العربية تحت 20 سنة.

جاء ذلك بعدما وصل الأخضر السعودي لنهائي البطولة بعدما حقق فوزا عريضا على فلسطين بنتيجة 5-0 في نصف النهائي.

موعد مباراة مصر والسعودية في نهائي كأس العرب للشباب

يلتقي المنتخب السعودي مع نظيره المصري في نهائي كأس العرب تحت 20 سنة مطلع الأسبوع المقبل.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية لكأس العرب للشباب يوم الأحد المقبل 7 أغسطس/ آب.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

منتخب مصر للشباب كأس العرب

تأهل منتخب مصر للشباب إلى نهائي كأس العرب بعد الفوز المثير على نظيره الجزائري بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في نصف نهائي كأس العرب للشباب تحت 20 عاما المقامة في السعودية.

وأنهى منتخب مصر للشباب الشوط الأول متقدمًا بهدفين، سجل صلاح باشا الهدف الأول لشباب الفراعنة، قبل أن يضيف عبد الرحمن رشدان الهدف الثاني، وقلص الجزائر النتيجة بالهدف الأول بتوقيع اللاعب "لحلو أخريب"، فيما سجل الهدف الثالث للفراعنة البديل محمد إبراهيم في الدقيقة 70 من زمن اللقاء، وبهذه النتيجة يتأهل الفراعنة لملاقاة السعودية في نهائي كأس العرب للشباب، بعدما تأهل الأخير على حساب فلسطين في نصف النهائي.

تشكيلة منتخب مصر للشباب

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالى: "أحمد نادر السيد، طارق علاء سيد، إياد العسقلانى، عبد الرحمن رشدان، أحمد نادر حواس، صلاح باشا، ماجد هانى، عمر فايد، أحمد عبد الرحيم، رأفت خليل، خالد محمد عوض".

وجاء على مقاعد البدلاء: مؤمن عبد العاطى، أحمد منيب، محمد إبراهيم، محمود مرسى، يوسف حسن، أحمد شحات، عبد الرحمن جودة، محمد أمين، عمر إبراهيم، عبد اللطيف عبد اللطيف، محمود بسيونى، عبد الرحمن نفاد.

وتأهل منتخب الشباب الوطني مواليد 2003، للدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب للشباب، بعد الفوز المثير على نظيره المغربي بهدفين مقابل هدف وحيد في اللقاء الذي جمعهما ، الأحد الماضى، ضمن منافسات الدور ربع النهائي للبطولة المقامة حاليا بالسعودية، وتستمر حتى 5 أغسطس.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب كل من محمود جابر مديرًا فنيًا، كرم مرسي مدربًا عامًا، حمدي حمدان مدربًا، إيهاب جلال مدربًا لحراس المرمي، هاجد هاني طبيب المنتخب وأحمد إيهاب وعمرو سلمان إداريين.