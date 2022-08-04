الاعلام العبري :تسيير طائرات مسيّرة مسلحة فوق سماء القطاع بحثاً عن خلايا مضادات الدروع

قالت وسائل إعلام "اسرائيلية " اليوم الخميس 4/8/2022، إن سلاح الجو، غطّى قطاع غزة بطائرات مسيّرة مسلحة، في محاولة للبحث عن فرصة لـ "استهداف خلايا مضادات الدروع".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، بأن حالة التأهب في المنطقة المحاذية لقطاع غزة، تستمر اليوم، بحيث يبقى العديد من المحاور والطرق مغلقاً امام حركة السير.

كما لن تستأنف حركة القطارات بين اشكلون واسدود، وفق ما قرره المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (كابينت)، في ختام جلسة لتقييم الأوضاع الأمنية مساء امس.

هذه الإجراءات تأتي وسط تخوفات إسرائيلية، بإمكانية قيام حركة الجهاد الإسلامي بإطلاق قذائف صاروخية باتجاه "دولة" الاحتلال أو تنفيذ هجوم ضد "إسرائيليين" على امتداد السياح الأمني وفي التجمعات السكنية المحاذية له، ردا على اعتقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي والعشرات من عناصرها في الضفة الغربية.