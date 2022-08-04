موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2023.. الفرق المشاركة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2023، تحظى مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اهتمام الملايين من عشاق كرة القدم حول العالم، فهي تعتبر البطولة الأكثر شعبية ليس فقط في قارة أوروبا بل في العالم أجمع، لأن التنافس يكون بين أقوى الفرق في كل دولة أوروبية، إذ تختار الفيفا المصنفين المركز الأول والثاني والثالث من كل دولة، إلا إن بعض الدول يتم اختيار فريقين منها وفق تصنيفها في حين يتم اختيار 4 أندية من دول أخرى وفق تصنيفها أيضا مثل إسبانيا وإنجلترا.

تاريخ قرعة دوري أبطال أوروبا 2022-2023

تتنافس الفرق في مسابقة دوري أبطال أوروبا من أجل التتويج باللقب الأغلى على المستوى الأوروبي، لذلك يبحث عشاق كرة القدم عن، موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2023.. الفرق المشاركة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2023، لاسيما أن أسابيع قليلة تفصلنا عن البدء في خوض تلك المنافسة الأوروبية، ويحرص فريق العمل في وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، على نشر لكم، تاريخ قرعة دوري أبطال أوروبا 2022-2023، لأن هذا الخبر ينتظره مئات الملايين من عشاق كرة القدم في جميع أنحاء المعمورة.

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نتائج قرعة البلاي أوف المؤهل الى دور المجموعات من دوري ابطال اوروبا 2022/2023



• المباريات ستلعب يوم 16/17 و 23/24 اغسطس



• قرعة دور المجموعات ستكون 25 اغسطس pic.twitter.com/LXse5MMrFf — Sport News (@Sport__news_) August 2, 2022

مواعيد بداية الدوريات الكبرى للموسم القادم 2022/2023 :



الدوري الالماني 5 اغسطس 🇩🇪

الدوري الفرنسي 6 اغسطس 🇫🇷

الدوري الانجليزي 5 اغسطس 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

الدوري الايطالي 13 اغسطس 🇮🇹

الدوري الاسباني 12 اغسطس 🇪🇸

دوري ابطال اوروبا 6 سبتمبر 🏆#المربع_التاسع @mabuhedaih pic.twitter.com/cCmiB3olo4 — صالح المطيري 🇸🇦 (@SalahM1213) August 2, 2022

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2023

ينتظر محبو كرة القدم في كل مكان، البدء بخوض مباريات دوري أبطال أوروبا، ويرفق لكم فريق العمل، موعد قرعة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2023، وأقدم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على تحديد موعد قرعة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، ووفق الويفا، فإن موعد أجراء قرعة دوري أبطال أوروبا 2023 لكرة القدم، سيكون يوم الخميس الموافق 25 أغسطس 2022. حيث ينتظر هذه اللحظة مئات الملايين من عشاق كرة القدم، خاصة أنها تبث مباشر عبر الشاشة، فالجميع يريد معرفة من سيواجه فريق المفضل، وفي أي مجموعة سيكون.

بكل صراحه مين تتوقع بطل دوري ابطال أوروبا 2023 ؟ — مؤيد (@p9_yew) July 26, 2022

موعد أول مباريات دوري أبطال أوروبا 2023

ويحرص عشاق كرة القدم في البحث عن، موعد أول مباريات دوري أبطال أوروبا 2023، وذلك بعد أن حدد الأوروبي لكرة القدم موعد البدء بلعب مباريات دوري أبطال أوروبا 2023، إذ إنه من المقرر أن تنطلق مرحلة التصفيات الأولية المؤهلة لدور المجموعات ما بين 21 يونيو الماضي، وتنتهي في 24 أغسطس الجاري 2022، إذ سيكتمل عدد الفرق المشاركة في هذه البطولة الأكثر شعبية واهتماماً على مستوى العالم.

TheAthleticUK | أوضح مجلس الإتحاد الدولي لكرة القدم قاعدة التسلل اللاعب الذي يحاول أستعادة الأستحواذ يعتبر متعمداً مما يعني أن هدف بنزيما الملغي في نهائي دوري أبطال أوروبا في مايو الماضي أصبح الآن يعتبر هدف صحيح كما سيتم تطبيق هذا القانون في جميع المسابقات خلال موسم 2022/2023. pic.twitter.com/1y2RsbuEFb — Insider Real (@RMCFarab) July 28, 2022

توقعاتي لموسم 2022/2023



الدوري الإنجليزي: السيتي

الدوري الإسباني: برشلونة

الدوري الإيطالي: انتر ميلان

الدوري الألماني: بايرن ميونخ

الدوري الفرنسي: باريس سان جيرمان

دوري أبطال أوروبا: السيتي — 🇸🇦 (@_y6n8) July 30, 2022

الفرق المشاركة بدوري أبطال أوروبا 2023- عدد الفرق المشاركة بدوري أبطال أوروبا 2022-2023

ويبحث الكثير من متابعي وعشاق كرة القدم عن، موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2023.. الفرق المشاركة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2023، لاسيما وإنها من أهم البطولات التي تنظم على الاطلاق، إذ إن كل الفرق الأوروبية القوية تحاول الفوز بالبطولة كل عام، لذلك يبحث عشاق كرة القدم عن، الفرق المشاركة بدوري أبطال أوروبا 2023- عدد الفرق المشاركة بدوري أبطال أوروبا 2022-2023، ونرفق لكم أسماء هذه الفرق وهي جاءت على النحو التالي، ريال مدريد ، مانشستر سيتي ، ميلان ، بايرن ميونيخ ، باريس سان جيرمان ، بورتو ، أياكس ، آينتراخت فرانكفورت ، ليفربول ، برشلونة ، تشيلسي ، يوفنتوس ، أتلتيكو مدريد ، أشبيلية ، لايبزيج ، توتنهام ، بوروسيا دورتموند ، ريد بول سالزبورج ، شاختار دونتسك ، إنتر ميلان ، نابولي ، سبورتنج لشبونة ، باير ليفركوزن ، مارسيليا ، كلوب بروج ، سيلتيك ، بينما يتم الانتظار أن تكتمل الفرق المشاركة في التصنيف الرابع بتأهل الفرق الستة المنتظرة في التصفيات.