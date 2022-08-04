أسعار النفط تُسجل تراجعاً كبيراً.. ما السبب؟

شهدت أسعار النفط العالمي تراجعاً حاداً مساء أمس الأربعاء، حيث أغلقت عند مستويات غير مسبوقة منذ شن روسيا حرباً على أوكرانيا في شهر فبراير الماضي 2022.

وأرجعت تقارير اقتصادية عالمية سبب تراجع أسعار النفط العالمي، بعدما كشف تقرير امريكي جديد عن زيادة غير متوقعة في مخزنات النفط الخام والبنزين مما أثار موجة تساؤلات حول الطلب على الطاقة.

سعر الخام الأمريكي

وسجل سعر الخام الأمريكي انخفاضا حادا حيث وصل الى 4% الى 90.66 دولار للبرميل، وهو أدنى إغلاق منذ يوم 10 فبراير قبل أسبوعين من بدء روسيا حربها ضد أوكرانيا، فيما خسر خام برنت أكثر من 3٪.

وأدت المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي العالمي إلى انخفاض أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة.

وكان النفط الأمريكي انخفض بنحو 27٪ منذ إغلاقه عند 123.70 دولارا للبرميل في 8 مارس.

وتراجعت أسعار النفط العالمي بعد أن قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات النفط الأسبوعية قفزت بمقدار 4.5 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقارنة مع توقعات بتراجعها، كما زادت مخزونات البنزين بشكل طفيف.

أوبك: زيادة شحيحة بإنتاج النفط

أعلن تحالف "أوبك+" زيادة إنتاج النفط بمقدار 100 ألف برميل يوميا في سبتمبر/أيلول المقبل، فيما اعتبر ضربة للرئيس الأمريكي جو بايدن الذي قدم للشرق الأوسط لتنفيذ زيادة قوية في الإنتاج.

وقال التحالف في بيان، الأربعاء، إن أساسيات سوق النفط العالمية وديناميكياتها، تستلزم التقييم المستمر للظروف والتغيرات في العرض والطلب.

وذكر أن المجتمعين لاحظوا أن الفائض المحدود للغاية للنفط الخام حاليا، يستلزم استخدامه بحذر شديد استجابة للانقطاعات الشديدة المحتملة في الإمدادات.

وتشهد سوق النفط العالمية مؤخرا، عوامل ضغطت على الأسعار أبرزها مخاوف ركود الاقتصاد الأمريكي، فيما دخلت أزمة العقارات في الصين كعامل ضغط إضافي على الأسعار.