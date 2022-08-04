وفاة شاب من النقب غرقًا في بحر عسقلان

توفي الشاب فهد عبد المعطي أبو ديّة، 30 عاماً من النقب، مساء أمس الأربعاء، جرّاء تعرّضه للغرق في أحد شواطئ مدينة عسقلان المحتلة.

وأفاد طاقم طبيّ وصل إلى الشاطئ، في بيان، بأنّ أفراده نقلوا الشاب إلى مشفى "برازيلاي" في عسقلان، بالتزامن مع إجراء محاولات إنعاش، فيما كانت حالته حرجة.

وعُلم أن أبو دية، يقطن في قرية تل الملح في النقب، وكان قد تزوج قبل عام، ولديه ابن رضيع.

وأُعلِنت وفاة الشاب في المشفى، بعد أن باءت محاولات الإبقاء على حياته بالفشل.

وذكر أفراد الطاقم الطبيّ، أنهم وفور وصولهم للشاطئ، قد رأوا شابا فاقدا للوعي، وبدون نبض وبدون القُدرة على التنفُّس، كان قد انتُشِل من البحر بعد تعرّضه للغرق.

وأفاد البيان بأن الأشخاص المتواجدين في المكان، قد باشروا في إجراء محاولات إنعاش للشاب، قبل وصول الطاقم الطبيّ.