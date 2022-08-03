سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 4 أغسطس 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، سعر الدولار في سوريا، وفق تعاملات اليوم الخميس في السوق السوداء، كما لاحظنا زيادة البحث عبر جوجل عن سعر الدولار في سوريا، لا سيما الاهتمام الكبير من قبل أصحاب محلات الصرفة والتجار ورجال الأعمال وأصحاب محلات الصاغة، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 4 أغسطس 2022.

سعر الدولار في سوريا بالسوق السوداء اليوم الخميس

افتتحت أسعار صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء، مقابل الليرة السورية، اليوم الخميس، في أسواق العاصمة دمشق على سعر شراء وصل إلى 4205 ليرات، مقابل سعر بيع للدولار وصل إلى 4245 ليرة.

سعر الدولار الرسمي اليوم في سوريا 2022

وقال البنك المركزي السوري إنه خفّض سعر صرف العملة المحلية إلى 2814 ليرة للدولار، ليقترب من السعر في السوق السوداء، الذي بلغ 3900 للدولار في أبريل الماضي، بينما كان السعر الرسمي من قبل نحو 2500 ليرة للدولار.

سعر اليورو والريال السعودي اليوم الخميس في سوريا

وصل سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية، اليوم الخميس، للشراء إلى 4278 ليرة للشراء، و4323 ليرة للبيع، كما وصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الليرة السورية إلى 1117 ليرة لشراء كل ريال مقابل 1131 لير لبيع كل ريال.

سعر صرف الجنيه المصري في سوريا اليوم الخميس

ووصل سعر صرف الجنيه المصري، مقابل الليرة السورية إلى 219 ليرة للشراء، و223 للبيع، كذلك وصل سعر صرف الدينار الكويتي أمام الليرة السورية اليوم إلى 13710 ليرات للشراء، مقابل 13865 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي اليوم الخميس

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم أمام الليرة السورية إلى 1142 ليرة للشراء، مقابل 1156 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية اليوم الخميس

بلغ سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية، اليوم الخميس ليرة للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 236 ليرة.