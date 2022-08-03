سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 4 أغسطس 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، سعر الدولار في لبنان، وفق تعاملات اليوم الخميس في السوق السوداء، كما لاحظنا زيادة البحث عبر جوجل عن سعر الدولار في لبنان، لا سيما الاهتمام الكبير من قبل أصحاب محلات الصرفة والتجار ورجال الأعمال وأصحاب محلات الصاغة، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 4 أغسطس 2022.

سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 4 أغسطس 2022

وارتفع سعر الدولار اليوم الخميس في لبنان، أمام الليرة اللبنانية في السوق السوداء غير الرسمية، في حين شهدت تعاملات منصة صيرفة شبه الرسمية استقراراً في الأسعار.

وكان مصرف لبنان المركزي أصدر تعميمَينِ عاجلَينِ، أولهما إلى حاملي الليرة من المواطنين والمؤسسات الذين يريدون تحويلها إلى الدولار، بينما كان الثاني إلى المصارف، ما أدى إلى تراجع كبير في سعر العملة الخضراء، حيث انخفضت من 37 ألف ليرة إلى أقل من 30 ألف ليرة لبنانية.

سعر الدولار اليوم الخميس في لبنان في السوق السوداء

ووصل سعر الدولار اليوم الخميس في لبنان بالسوق السوداء، للشراء إلى 30 ألفاً و450 ليرة، في حين وصل سعر البيع إلى 30 ألفاً و550 ليرة لكل دولار أمريكي.

سعر الدولار في لبنان عند الصرافين اليوم الخميس

كما ارتفع سعر الدولار الأمريكي، اليوم، أمام الليرة اللبنانية لدى الصرافين، إلى 16 ألفاً و950 ليرة للشراء، و16 ألفاً و350 ليرة للبيع.

سعر الدولار اليوم الخميس في صيرفة في لبنان

في حين شهد سعر صرف الدولار في لبنان ارتفاعاً عبر منصة صيرفة شبه الرسمية، عند سعر 25 ألفاً و700 ليرة لبنانية، بواقع كمية تداول وصلت إلى 73 مليون دولار أمريكي.

سعر الدولار اليوم في مصرف لبنان

أعلن مصرف لبنان المركزي، سعر صرف جديداً للسحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية عند 8000 ليرة للدولار.