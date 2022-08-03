طريقة تغيير الاسم في لعبة ببجي موبايل آخر تحديث 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، خطوات تغيير اسم اللاعب في لعبة ببجي موبايل، بعد ان لاحظ فريقنا زيادة البحث عبر محركات البحث وجوجل عن أسهل طريقة تغيير الاسم في لعبة ببجي موبايل آخر تحديث 2022- خطوات تغيير اسمي في ببجي، لذلك قررنا أن نرفق لكم بالخطوات طريقة تغيير الاسم في ببجي موبايل لا سيما مع زيادة عدد اللاعبين حول العالم خاصة ان اللعبة حازت على اهتمام الكثيرون من الكبار والصغار في الوطن العربي ويبحثون عن طريقة تغيير الاسم في ببجي.

طريقة تغيير الاسم في لعبة ببجي موبايل آخر تحديث 2022

1. الحصول على التحديث الجديد.

2. الحصول على بطاقة الاسم.

3. الوصول إلى المستوى العاشر باللعبة.

خطوات تغيير العلم في ببجي 1. الدخول إلى صورة الحساب باللعبة.

2. الضغط على كلمة “المعلومات”.

3. اختيار كلمة “العلم”.. والضغط على علم الدولة.

خطوات تغيير اسم اللاعب في ببجي

1. قم بالتوجه إلى كلمة “Events”.. والتي من المقرر أن تجدها في أسفل الصفحة الحالية جهة اليمين، ومنها ابدأ بتجميع كل المكافآت التي حصلت عليها من قبل.

2. انتقل إلى كلمة “Inventory”.. والتي ستجدها تقع في منتصف أسفل الصفحة الحالية، ومنها يتم الضغط على كلمة “بوكس”.

3. ابدأ بالبحث عن بطاقة النيم كارد.. أو بطاقة الاسم بحسب لغة اللعبة المستخدمة، وعقب الحصول عليها يتم الضغط على تلك الكلمة.

4. ادخل الاسم الجديد الذي ترغب في استبدال الاسم القديم به.. مع العلم أن تلك الخطوة ستحتاج منك إلى التأكيد عل الاسم الجديد.

5. اضغط على كلمة “موافق”.. حتى تقوم بحفظ الإعدادات، وانتظر لبعض الوقت لحين التأكيد على العملية.

6. ينبغي الحصول على التحديث الجديد الخاص باللعبة.. والذي يتيح لك إمكانية الاستفادة من العديد من المزايا الأخرى.

7. في حال أن وصلت إلى المستوى العاشر في اللعبة.. فستحصل على بطاقة تتيح لك إمكانية تغيير الاسم مرة أخرى، ومن ثم سيتوجب عليك ضرورة إعادة الخطوات السابقة مرة أخرى.

كيفية الحصول على بطاقة تغيير اسم ببجي

1. من خلال الصفحة الرسمية.. يتم الانتقال إلى كلمة “المخزون”.

2. قم بالتمرير إلى الأسفل.. وحين تصل إلى نهاية القسم، اضغط على كلمة “إعادة تسمية البطاقة”.

3. اضغط على كلمة “استخدمها”.. ومن ثم يتم البدء بتغيير اسمك داخل اللعبة.

4. قم بحفظ التغييرات التي قمت به.. حتى يتم البدء باستخدام الاسم الجديد الذي حصلت عليه.

إليك طريقة أخرى تتيح لك إمكانية الحصول على اسم جديد في لعبة ببجي.. وذلك بالاعتماد على الطاقم الذي تتضمنه اللعبة، وإليك الخطوات اللازمة لذلك على النحو الآتي:

1. قم بفتح اللعبة من على هاتفك الذكي.. ومن خلال الشاشة الرئيسية يتم الضغط على كلمة “الطاقم”.

2. انتقل إلى الخيار “تسوق ببجي مجانًا”.. وانتظر بعض الوقت لحين ظهور الخيار “إعادة تسمية البطاقة”.

3. في حال حصولك على العديد من النقاط بالفعل.. فما عليك سوى الضغط على الأمر “إعادة تسمية البطاقة”.. والحصول على واحدة مجانية، أما إن لم تحصل على تلك النقاط.. فسيتوجب عليك اتباع التعليمات وإنجاز بعض المهمات للحصول على بطاقتك الخاصة.

تغيير الاسم في ببجي للمرة الرابعة 2022

أصبح من الأمور السهلة التي يُمكنك أن تقوم بها، ولكن هناك عدد محدد من المحاولات المتوفرة لتغيير اسم الحساب في هذه اللعبة، ولكن الآن يُمكن تغييره في ببجي للمرة الرابعة بدون أي شروط، وهذا سوف يتم من خلال عدة خطوات مختلفة يجب عليك اتباع جميعها ومنها:

• قم بالدخول إلى إعدادات اللعبة.

• اربط حسابك بعدة مواقع خاصة بالتواصل الاجتماعي ومنها: الفيس بوك، انستقرام، تويتر، لينكدان.

• ادخل على الرسائل الخاصة بك، احصل الآن على بطاقة النيك كارد التابعة لك.

• قم بتغيير اسم حسابك بشكل طبيعي الآن.

تغيير اسم ببجي من إعدادات الهاتف

قد تتمكن من القيام بتلك العملية.. من خلال إعدادات الهاتف والتي تتضمن بعض الخطوات البسيطة، وإليك تلك الخطوات في التالي:

1. يتم فتح اللعبة على الهاتف الذكي الخاص بك.. ومنها يتم الدخول إلى قائمة المخزون.

2. من المقرر أن تجد معرف المشغل.. أو ما يدعى باسم بطاقة إعادة تسمية في المخزون.

3. حدد البطاقة التي تود استخدامها.. من بين البطاقات التي ستظهر على الشاشة أمامك، ومن ثم يتم الضغط على الأمر “إدخال”.

4. اكتب اسمك الجديد في الحقل المخصص لذلك.. وسيقوم معرف اللاعب باستخدامه فيما بعد.

5. بإمكانك تغيير الجنس كذلك ليتماشى مع الاسم.. وحفظ الإعدادات في النهاية.

خطوات تغيير العلم في لعبة ببجي موبايل 2022

1. يتم الدخول إلى لعبة بابجي من خلال الهاتف الذكي.. ومن ثم يتم الضغط على الصفحة الشخصية أو صورة حسابك الخاص، والتي من المقرر أن تتواجد جهة اليمين.

2. عقب ذلك ينبغي أن تظهر لك صورتك في اللعبة.. وفي نفس الشاشة يجب أن تظهر الصفحة التي تتضمن المعلومات الشخصية الخاصة بك.

3. اضغط على كلمة “المعلومات”.. ومنها يتم اختيار كلمة “العلم”.

4. قم بتعيين العلم الخاص بدولتك.. ولا تنسى حفظ الإعدادات والتغييرات عقب الانتهاء.