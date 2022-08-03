سعر الذهب في الأردن اليوم الخميس 4 أغسطس 2022.. سعر جرام الذهب في الأردن بالدينار، لا يتوقف الناس في الأردن عن البحث عن أسعار الذهب في تلك البلد، فهو يعد من أهم الملفات التي يهتمون في البحث عن أسعارها وكل ما يتعلق بها، إضافة إلى أسعار العملات النقدية، كالدولار الأمريكي والجنيه الاسترليني واليورو الأوروبي مقابل الدينار الأردني، ويعد الذهب هو الملاذ الآمن للملايين من الناس، وكذلك للدول سواء العربية أو الأجنبية، فالمعدن الأصفر من أهم المعادن على وجه الأرض.

سعر جرام الذهب اليوم في الأردن 4 أغسطس 2022

ويحرص فئات عدة في الأردني في البحث عن، سعر الذهب في الأردن اليوم الخميس 4 أغسطس 2022.. سعر جرام الذهب في الأردن بالدينار، لاسيما مع الدخول في فصل الصيف والبحث عن أسعار الذهب بكل عياراته لاسيما عيار 21 الأكثر تداولا في الأسواق، كون الفتيات اللاتي يقبلن على الزواج يذهبن إلى المتاجر، ويسألن عن سعر الذهب، وهل هو مرتفع أم منخفض، لذلك يرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، سعر جرام الذهب اليوم في الأردن 4 أغسطس 2022، ليستفيد من المعلومات كل من يبحث هن هذا المعدن الأصفر وأسعار وكل تفاصيله في المملكة الهاشمية.





أسعار الذهب في الأردن اليوم الخميس 4 أغسطس

وفي العادة يحدث ارتفاع وانخفاض على أسعار الذهب في العالم، وكون الأردن مرتبطة بالنظام العالم، فإن هذه التغييرات والتحديثات على أسعار الذهب تنطبق عليها أيضا، مثلها مثل كل دول العالم، وفي هذه الأوقات تشهد أسعار الذهب اليوم في افتتاح أسواق المال في الأردن اليوم الخميس 4 أغسطس 2022 ارتفاعا بسيطا عن أسعار نفس الأسواق للذهب في أسعارها أمس الأربعاء، ونرفق لكم، أسعار الذهب في الأردن اليوم الخميس 4 أغسطس، لكي يطلع عليه كل المهتمين في الأسعار.

الوحدة دينار أردنى دولار أمريكى

أسعار الذهب عيار 24 40.32 دينار $56.79

سعر الذهب عيار 22 36.96 دينار $52.06

أسعار الذهب عيار 21 35.28 دينار $49.70

أسعار الذهب عيار 18 30.24 دينار $42.60

سعر الذهب عيار 14 23.52 دينار $33.13

سعر الذهب عيار 12 20.16 دينار $28.40

أسعار أوقية الذهب 1،254 دينارًا $1،766

أسعار جنيه الذهب 282.23 دينار $397.57

أسعار كيلو الذهب 40،318 دينارًا $56،794





سعر جرام الذهب عيار 21 في الأردن بالدينار اليوم الخميس 4 أغسطس

ويحرص التجار وأصحاب رؤوس الأموال والمدخرون وكل من لديه اهتمام بالاطلاع على، سعر جرام الذهب عيار 21 في الأردن بالدينار اليوم الخميس 4 أغسطس، في البحث عن تلك الأسعار كونها تشهد صعودا وهبوطا في كل يوم وفق الاحداث الجارية في هذه البلاد، ونرفق لكم، سعر الذهب في الأردن اليوم الخميس 4 أغسطس 2022.. سعر جرام الذهب في الأردن بالدينار، ليطلع عليها كل من يهتم في هذه الأسعار.