سبب وفاة احسان المنذر- من هو احسان المنذر ويكيبيديا

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:38 م
03 اغسطس 2022
سبب وفاة احسان المنذر- من هو احسان المنذر ويكيبيديا
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سبب وفاة احسان المنذر- من هو احسان المنذر ويكيبيديا، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، التفاصيل الكاملة عن احسان المنذر، والذي يعرف بالملحن والموزع الموسيقي وقائد الأوركسترا اللبناني الشهير إحسان المنذر عن عمر يناهز الـ75 عاماً، بعد مسيرة حافلة رافق فيها نجوماً في بدايتهم وساهم في نجاحهم، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم سبب وفاة احسان المنذر- من هو احسان المنذر ويكيبيديا.

 

سبب وفاة احسان المنذر

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بأن المنذر المولود عام 1947 توفي "بعد صراع مع المرض" من دون أن تورد أي تفاصيل إضافية.

ويشيع الراحل ويوارى في الثرى في بيروت بعد ظهر اليوم الأربعاء.

ومن أبرز الأغنيات التي لحّنها المنذر لعلامة على مدى نحو 15 سنة "لو شباكك ع شباكي" و"دي ليلة ورد" و"بكرا بيبرم دولابك" و"الكتب العتيقة" و"رح طير حمام".

كذلك وضع المنذر ألحان بعض أبرز أغنيات النجمة ماجدة الرومي، ومنها "يا نبع المحبة" و"ما حدا بيعبّي مطرحك بقلبي" و"وداع" و"كلمات"، وحتى أغنيات للأطفال على غرار "طيري يا عصفورة" لقيت نجاحاً واسعاً.

وتعاون المنذر أيضاً مع عدد آخر من المغنين، أبرزهم جوليا بطرس ونجوى كرم وسميرة سعيد.

وألف المنذر مقدّمات موسيقية والموسيقى التصويرية لعدد من الأفلام السينمائية والبرامج والمسلسلات التلفزيونية، وكان يرى أن التوزيع الموسيقي الذي عمل فيه أيضاً لا يقل أهمية عن التلحين.

والراحل الذي كان مقلاً في الإطلالات الإعلامية في السنوات الأخيرة، متزوج من كارول شحود وله ثلاثة أبناء وثلاث بنات.

 

 

من هو احسان المنذر ويكيبيديا 2022

ولد في بيروت عندما في السابعة من عمره حين سمع عازف ناي يمر تحت البيت في الحي. هرع إلى الشرفة كي يراه ثم راح ينتظره يمر كل مساء يعزف تحت شباك فتاة في الحي يحبها. ذات مساء نزل اليه يسأله عن تلك الآلة فشرح له العازف "العاشق" أنه جاء بقصبة يابسة وأحدث فيها ثقوبا ً بشيش نار ونفخ فيها فأعطت أنغاما ً. أراد الصبي احسان أن يفعل مثله فجاء بقصبة وراح يحرقها بشيش نار. وحين "ضبطته" والدته شرح لها أنه "يخترع" آلة ناي، فابتسمت لبراءته وأكمل هو "اختراعه" وأخذ يعزف على الناي.

حين نجح شقيقه في السرتيفيكا (وكانا معا ً في المدرسة العباسية الابتدائية – الرويس - حارة حريك - الضاحية الجنوبية من بيروت) أهداه والده آلة أكورديون لم يهتم الشقيق له كثيرا ً فكان من نصيب الفتى احسان يعزف عليه، إلى أن جاء مرة صديق بلجيكي لأبيه سمعه يعزف "عزيزة" لعبد الوهاب فنصح الوالد بادخاله إلى معهد موسيقى. وهكذا دخل احسان (1959) الكونسرفاتوار الوطني (القسم الغربي) يدرس البيانو، والنظريات على سلفادور عرنيطة (ومن زملائه في الصف: وليد حوراني)، وأخذ دروسا ً خاصة على الأستاذ الروسي تشيسكينوف (في بيته - رأس بيروت، وهو أيضا ً أستاذ زياد الرحباني).

كان لا بد من الدراسة الأكاديمية فسافر إلى القاهرة وحصل "التوجيهية" ملتحقا ً بعدها بجامعة عين شمس لدراسة العلوم النفسية والاجتماعية. لكنه، بعد سنة واحدة، استصعب دروس الفلسفة فيها فأشاح والتحق ب "كونسر فاتوار الهرم".

سنة 1967 عاد إلى بيروت والتحق بكلية الحقوق في الجامعة اللبنانية لدراسة السياسة والاقتصاد. لكنه بعد سنتين أشاح عن الدراسة الجامعية بعدما وجد هويته الحقيقية في الموسيقى، فسافر إلى إيطاليا (1970) ملتحقا ً بمعاهد خاصة في جنوى وميلانو يدرس التأليف الموسيقي. وهناك تزوج من الايطالية مارينا (له منها ماريا وأحمد وسارة) وأخذ يعزف البيانو ويغني (في ست لغات) في الفنادق وفي حفلات خاصة، وعمل مترجما ً في القنصلية اللبنانية (ميلانو). واشتهر بغنائه أعمال نات كنغ كول.

عاد إلى بيروت (1979) يعزف (ويغني) في فندق كومودور حيث اتفق ذات مساء أن حضر المخرج سيمون أسمر (ومعه المخرج روميو لحود) وكان يهيئ لبرنامجه "ستوديو الفن 1980" فاتفق معه على قيادة أوركسترا البرنامج.

تزوج من كارول شحود، وله منها فراس وآية.

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