سبب وفاة احسان المنذر- من هو احسان المنذر ويكيبيديا، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، التفاصيل الكاملة عن احسان المنذر، والذي يعرف بالملحن والموزع الموسيقي وقائد الأوركسترا اللبناني الشهير إحسان المنذر عن عمر يناهز الـ75 عاماً، بعد مسيرة حافلة رافق فيها نجوماً في بدايتهم وساهم في نجاحهم، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم سبب وفاة احسان المنذر- من هو احسان المنذر ويكيبيديا.

#احسان_المنذر غيابك اوجعنا كغياب كل حبيب وكل كبير ! فنّك وانسانيّتك علامة محفورة في الوجدان وذاكرة وطن! رحمة الله عليك وعذائي للعائلة ولكل محبينك pic.twitter.com/JErH726wS9 — Marwan Khoury (@iMarwanKhoury) August 3, 2022

سبب وفاة احسان المنذر

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بأن المنذر المولود عام 1947 توفي "بعد صراع مع المرض" من دون أن تورد أي تفاصيل إضافية.

ويشيع الراحل ويوارى في الثرى في بيروت بعد ظهر اليوم الأربعاء.

ذكرياتي الحلوة مع الراحل إحسان المنذر..

فنان عظيم.. لحن لي أغنية من أعظم أغنياتي في مشواري الفني "مستعدة اتولدلك من جديد"

الله يرحمك 🙏🏻🙏🏻 pic.twitter.com/YPaRb6KokY — Samira Said (@SamiraSaid) August 3, 2022

ومن أبرز الأغنيات التي لحّنها المنذر لعلامة على مدى نحو 15 سنة "لو شباكك ع شباكي" و"دي ليلة ورد" و"بكرا بيبرم دولابك" و"الكتب العتيقة" و"رح طير حمام".

#احسان_المنذر الموسيقار الكبير والصديق القديم رحل اليوم تاركاً ارثاً فنياً غنياً ومشرّفاً، لروحه السلام — Georges Wassouf (@wassouf) August 3, 2022

كذلك وضع المنذر ألحان بعض أبرز أغنيات النجمة ماجدة الرومي، ومنها "يا نبع المحبة" و"ما حدا بيعبّي مطرحك بقلبي" و"وداع" و"كلمات"، وحتى أغنيات للأطفال على غرار "طيري يا عصفورة" لقيت نجاحاً واسعاً.

وتعاون المنذر أيضاً مع عدد آخر من المغنين، أبرزهم جوليا بطرس ونجوى كرم وسميرة سعيد.

رحل الموهوب، المهذب، المرتب، المثقف، المتواضع…الصديق الاستاذ إحسان المنذر. pic.twitter.com/vE5JYNPyrt — Michel Eléftériadès (@elefteriades) August 3, 2022

وألف المنذر مقدّمات موسيقية والموسيقى التصويرية لعدد من الأفلام السينمائية والبرامج والمسلسلات التلفزيونية، وكان يرى أن التوزيع الموسيقي الذي عمل فيه أيضاً لا يقل أهمية عن التلحين.

والراحل الذي كان مقلاً في الإطلالات الإعلامية في السنوات الأخيرة، متزوج من كارول شحود وله ثلاثة أبناء وثلاث بنات.

شو بوجعو القلب هالكبار بس يرحوا،مابتعود تعرف مع غياب كل واحد منن هن الي بيروحو او نحنا ولابتعود تعرف اذاالغياب غياب أو حضور أكبر

واذا الحضور حضور أو غياب اكبر

أديش انصدمت اليوم واديه وجعني قلبي بس عرفت ان رفيق دربي الطويل المبدع الإستاذ إحسان المنذر رحل عن هالدنيا@ihsanalmounzer pic.twitter.com/rvb6fsn8Ar — Majida El Roumi ماجدة الرومي (@majidaelroumi) August 3, 2022

من هو احسان المنذر ويكيبيديا 2022

ولد في بيروت عندما في السابعة من عمره حين سمع عازف ناي يمر تحت البيت في الحي. هرع إلى الشرفة كي يراه ثم راح ينتظره يمر كل مساء يعزف تحت شباك فتاة في الحي يحبها. ذات مساء نزل اليه يسأله عن تلك الآلة فشرح له العازف "العاشق" أنه جاء بقصبة يابسة وأحدث فيها ثقوبا ً بشيش نار ونفخ فيها فأعطت أنغاما ً. أراد الصبي احسان أن يفعل مثله فجاء بقصبة وراح يحرقها بشيش نار. وحين "ضبطته" والدته شرح لها أنه "يخترع" آلة ناي، فابتسمت لبراءته وأكمل هو "اختراعه" وأخذ يعزف على الناي.

حين نجح شقيقه في السرتيفيكا (وكانا معا ً في المدرسة العباسية الابتدائية – الرويس - حارة حريك - الضاحية الجنوبية من بيروت) أهداه والده آلة أكورديون لم يهتم الشقيق له كثيرا ً فكان من نصيب الفتى احسان يعزف عليه، إلى أن جاء مرة صديق بلجيكي لأبيه سمعه يعزف "عزيزة" لعبد الوهاب فنصح الوالد بادخاله إلى معهد موسيقى. وهكذا دخل احسان (1959) الكونسرفاتوار الوطني (القسم الغربي) يدرس البيانو، والنظريات على سلفادور عرنيطة (ومن زملائه في الصف: وليد حوراني)، وأخذ دروسا ً خاصة على الأستاذ الروسي تشيسكينوف (في بيته - رأس بيروت، وهو أيضا ً أستاذ زياد الرحباني).

كان لا بد من الدراسة الأكاديمية فسافر إلى القاهرة وحصل "التوجيهية" ملتحقا ً بعدها بجامعة عين شمس لدراسة العلوم النفسية والاجتماعية. لكنه، بعد سنة واحدة، استصعب دروس الفلسفة فيها فأشاح والتحق ب "كونسر فاتوار الهرم".

سنة 1967 عاد إلى بيروت والتحق بكلية الحقوق في الجامعة اللبنانية لدراسة السياسة والاقتصاد. لكنه بعد سنتين أشاح عن الدراسة الجامعية بعدما وجد هويته الحقيقية في الموسيقى، فسافر إلى إيطاليا (1970) ملتحقا ً بمعاهد خاصة في جنوى وميلانو يدرس التأليف الموسيقي. وهناك تزوج من الايطالية مارينا (له منها ماريا وأحمد وسارة) وأخذ يعزف البيانو ويغني (في ست لغات) في الفنادق وفي حفلات خاصة، وعمل مترجما ً في القنصلية اللبنانية (ميلانو). واشتهر بغنائه أعمال نات كنغ كول.

عاد إلى بيروت (1979) يعزف (ويغني) في فندق كومودور حيث اتفق ذات مساء أن حضر المخرج سيمون أسمر (ومعه المخرج روميو لحود) وكان يهيئ لبرنامجه "ستوديو الفن 1980" فاتفق معه على قيادة أوركسترا البرنامج.

تزوج من كارول شحود، وله منها فراس وآية.