مرتضى منصور يكشف آخر التطورات الصحية لنجله أحمد

كشف رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور، آخر تطورات الحالية الصحية لنجله أحمد مرتضى عضو مجلس الإدارة بالنادي، والذي تعرض مؤخرا لجلطة.

وأكد مرتضى منصور، خلال حديثه في المؤتمر الصحفي للحديث عن تفاصيل فرع نادي الزمالك بمدينة السادس من أكتوبر، على أن أحمد، تعرض خلال الأيام القليلة الماضية لجلطة في قدمه بسبب المجهود الذي يقوم به، وسيغادر إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية هناك.

وتحدث رئيس نادي الزمالك، عن تفاصيل فرع أكتوبر، وأنه سيكون عبارة عن 129 فدانا، وسيكون عبارة عن مدينة رياضية متكاملة، وذلك امتدادا لباقي فروع النادي، وسيسير كما تسير قناة الزمالك، والتي تحقق أعلى المشاهدات.

وقال مرتضى منصور: "قمنا باستخراج كافة التراخيص الخاصة ببناء فرع النادي بأكتوبر"، مشيرا إلى أنه عندما استلم النادي في 2013، كانت الأرض مسحوبة من النادي بسبب بعض المبالغ المالية التي لم يتم سدادها، وأنه هو ومجلس إدارته من قاموا بسداد كافة الفواتير حتى يستخرج الترخيص الخاص ببناء الفرع.

كما أكد مرتضى، على أنه سيقوم ببناء استاد خاص بنادي الزمالك، وسيتسع لـ45 ألف مشجع.