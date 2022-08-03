"كتيبة جنين" تهدد "إسرائيل": سننثر جثث جنودكم على رؤوس جبال..!

هددت سرايا القدس – كتيبة جنين الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، "إسرائيل" عقب اعتداءها الهمجي على القيادي الشيخ بسام السعدي.

وقالت كتيبة جنين في تصريح صحفي، مساء اليوم الأربعاء: "سننثر جثث جنود الاحتلال على رؤوس جبال مدينة جنين".

وأضافت أنها لن تقف مكتوفي الأيدي أمام الاعتداء على القيادي الشيخ بسام السعدي ولن تمرر الحدث مرور الكرام.

وحملت كتيبة جنين، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة القيادي الشيخ بسام السعدي.

وكانت قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم جنين مساء أول أمس واقتحمت منزل الشيخ بسام السعدي واعتقلته مع صهره " أشرف الجدع"، وبعد انسحاب قوات الاحتلال تفاجأت عائلته وآثار الدماء في محيط المنزل بعد مهاجمته والاعتداء عليه وعلى كل من تواجد في المنزل، بحسب نجله عز الدين.