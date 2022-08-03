متى تبدأ الدراسة في الكويت بالمدراس والجامعات 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، التفاصيل الكاملة، ولاحظ فريقنا زيادة البحث عبر محركات البحث خاصة جوجل عن موعد الدراسة في الكويت تزامنا مع اقتراب العام الدراسي الجديد، خاصة من قبل أولياء الطلاب والمدرسين، لذلك قررنا أن نقدم لكم من خلال فريقنا التفاصيل والمعلومات عن متى تبدأ الدراسة في الكويت بالمدارس والجامعات، وموعد دوام المدرسين والمعلمين في مدارس وجامعات الكويت 2022.

متى تبدأ الدراسة في الكويت؟

حدَّد التقويم الدراسي للعام 2022 / 2023م بداية الدراسة لكافة المراحل الدراسية في الكويت، والتي جاءت وفق التالي:

موعد دوام رياض الأطفال في الكويت 2022

مرحلة رياض الأطفال: يعود دوام الأطفال في مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 2022 / 2023م يوم الأحد الموافق 18/09/2022م.

موعد دوام المرحلة الابتدائية في الكويت 2022

المرحلة الابتدائية: وتبدأ الدراسة للصفِّ الأول الابتدائي للفصل الدراسي الأول يوم الاثنين الموافق 19/09/2022م، بينما تبدأ الدراسة في باقي صفوف المرحلة الابتدائية يوم الثلاثاء الموافق 20/09/2022م.

موعد دوام المرحلة المتوسطة في الكويت 2022

المرحلة المتوسطة: تبدأ الدراسة في المرحلة المتوسطة للفصل الدراسي الأول يوم الثلاثاء الموافق 20/09/2022م.

موعد دوام المرحلة الثانوية في الكويت 2022

المرحلة الثانوية: بالنسبة للمرحلة الثانوية تبدأ الدراسة في الفصل الدِّراسي الأول لعام 2022 / 2023م يوم الأحد الموافق 25/ 09/ 2022م.

موعد دوام العاملين في الكويت 2022

بالنسبة لعودة العاملين للدوام في المدارس في الكويت للعام 2022 / 2023م، فقد تحدَّد وفق الآتي

موعد دوام العاملين في رياض الأطفال بالكويت 2022

يبدأ دوام العاملين في المدارس لرياض الأطفال يوم الأحد 11 سبتمبر عام 2022.

موعد دوام العاملين في المرحلة الابتدائية بالكويت 2022

يبدأ دوام العاملين في المدارس للمرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة يوم الثلاثاء 13 سبتمبر عام 2022م.

موعد دوام العاملين في المرحلة الثانوية بالكويت 2022

بينما يبدأ دوام العاملين في المدارس للمرحلة الثانوية يوم الأحد 18 سبتمبر عام 2022م.

موعد دوام المدارس في الكويت 2022 الفصل الثاني

كما حدَّد التقويم الدراسي للعام 2022 / 2023م بداية الدراسة للفصل الثاني لكافة المراحل الدراسيَّة في الكويت. حيث تبدأ الدراسة في الفصل الثاني للعام الدراسي 2022م في الكويت (مرحلة رياض الأطفال، المرحلة الابتدائية، المرحلة المتوسطة المرحلة الثانوية) يوم الأحد الموافق 5 /02 /2023م بعد انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي، التي تمتدُّ من يوم الأحد الموافق 22/ 01/ 2023م إلى يوم الخميس الموافق 2 /02 /2023م.

أعلنت وزارة التربية في الكويت عن أهمِّ المواعيد في التقويم الدراسي للعام 2022 / 2023م والذي تضمَّن متى تبدأ الدراسة في الكويت لمختلف المراحل الدراسية كما هو مبيَّن في الصورة أدناه:

التقويم الدراسي 2022 2023 الكويت

بحسب التقويم الدراسي للعام 2022 / 2023م في الكويت سينتهي العام الدراسي للمراحل الدراسية (مرحلة رياض الأطفال، المرحلة الابتدائية، المرحلة المتوسطة) يوم الاثنين الموافق 5/ 06/ 2022م بعد نهاية امتحانات الفصل الدراسي الثاني. بينما تنتهي الدراسة للمرحلة الثانوية يوم الخميس الموافق 22 /06 /2022م بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني التي تبدأ يوم الأحد الموافق 28 /05 /2022م.

كم باقي على بداية العام الدراسي في الكويت 2022

يبدأ العام الدراسي في الكويت مع عودة العاملين للدوام في المدارس. ومع بداية عودة دوام العاملين لمرحلة رياض الأطفال يوم الأحد 11 سبتمبر عام 2022 يبيِّن العدَّاد التنازلي كم باقي على بداية العام الدراسي في الكويت 2022م.



