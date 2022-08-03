نجل الشيخ بسام السعدي: والدتي وأشقائي تعرضوا إلى اعتداء وحشي عند اقتحام الاحتلال لمنزلنا

أكد عز الدين نجل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في جنين الشيخ بسام السعدي، مساء اليوم الأربعاء 3 أغسطس 2022، أن الاحتلال "الإسرائيلي" اعتدى على كل المتواجدين في المنزل أمس الثلاثاء، مشيراً إلى أن "أمي وأخواتي تعرضوا إلى اعتداء وحشي من الجنود".

وطالب عز الدين، في مؤتمر صحفي عقدته عائلة الشيخ بسام السعدي بمشاركة قيادات فصائلية ووطنية في جنين للتحدث حول مستجدات اعتقاله، المؤسسات الحقوقية والمعنية بالوقوف عند مسؤولياتها والكشف عن وضع والده في معتقله.

ووجه عز الدين، الشكر لحركة الجهاد الإسلامي وأمينها العام القائد زياد النخالة على وقفته إلى جانبهم أثناء محنتهم.

وطالبت عائلة القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي وقيادات فصائلية ووطنية خلال مؤتمر صحفي في جنين، بالإفراج الفوري عن الشيخ السعدي.

واقتحم جنود الاحتلال "الإسرائيلي" أمس الثلاثاء، منزل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ بسام السعدي في جنين شمال الضفة المحتلة وتم الاعتداء عليه واعتقاله.

الاعتداء على الشيخ بسام السعدي وعائلته واعتقاله، دفع سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إلى إعلان حالة الاستنفار ورفع أقصى درجات الجاهزية لدى مجاهديها، والوحدات القتالية العاملة، مما جعل الاحتلال وقادة جيشه على قدم ونصف بفعل تهديدات المقاومة؛ كونه بات على يقين تام بأنها لن تصمت على تلك الجرائم، وستوجه له ضربة موجعة.