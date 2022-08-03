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مصادر عبرية: إطلاق قنابل إنارة مقابل سواحل عسقلان
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:27 م
03 اغسطس 2022
مصادر عبرية: إطلاق قنابل إنارة مقابل سواحل عسقلان
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