مصادر عبرية: إطلاق قنابل إنارة مقابل سواحل عسقلان

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:27 م
03 اغسطس 2022
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مصادر عبرية: إطلاق قنابل إنارة مقابل سواحل عسقلان

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