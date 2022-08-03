تجمع بـ "القدس يهتدون" يحذر من الوضع الخطير في المسجد الأقصى

حذر أمين عام تجمع بـ "القدس يهتدون" وليد عبد الرزاق، اليوم الأربعاء، من الوضع الخطير الذي يمر به المسجد الأقصى المبارك، قائلاً: "إن الوضع في المسجد يزداد خطورة بسبب استمرار ممارسات الاحتلال وجماعات المستوطنين التهويدية".

وقال عبد الرزاق لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": "نحذر من استمرار اعتداءات قوات الاحتلال على الأوقاف الإسلامية ومساعيها لإزالتها في محيط باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد الأقصى".

ودعا الشعب الفلسطيني في كافة المدن إلى شد الرحال للمسجد الأقصى للصلاة والمكوث فيه، لصد أي عدوان "إسرائيلي".

وطالب عبد الرزاق، الجميع بالحراك السياسي، وحث الدول العربية والإسلامية للضغط على سلطات الاحتلال، حتى تتراجع عن مخططاتها بحق الأقصى، وسياساتها العدوانية تجاه المقدسات الإسلامية، والمسيحية في مدينة القدس.

وكانت "جماعات الهيكل المزعوم"، قد ناقشت مع مسؤولين "إسرائيليين" إزالة التلة الترابية والجسر الخشبي الذي يصل من ساحة البراق إلى باب المغاربة، كما يضيف أمين تجمع " بالقدس يهتدون ".

وأفادت بأن سلطات الاحتلال ستقوم ببناء جسر ثابت يحمل عبارات توراتية، على أن يكون واسعاً لزيادة أعداد المقتحمين للأقصى.

وتزامن الكشف عن المخطط، مع نشر تلك الجماعات دعوات لتنظيم اقتحامات واسعة النطاق للمسجد الأقصى في 9 أغسطس/ آب، في ذكرى ما يسمى بـ "خراب الهيكل".