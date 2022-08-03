قوات"المتسادا" تداهم غرف العزل لأسرى نفق الحرية في "رامون" و"عسقلان" وتعتدي عليهم

داهمت قوات "المتسادا" التابعة لإدارة سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الأربعاء 3 أغسطس 2022، غرف العزل لأسرى نفق الحرية في عزل سجن "رامون" وعزل سجن "عسقلان".

وأفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والجرحى والأسرى، بأن قوات (المتسادا) التابعة لمصلحة سجون الاحتلال الصهيوني تداهم غرف العزل لأسرى نفق الحرية في عزل سجن رامون وعزل سجن عسقلان وتقوم بالعبث بمقتنياتهم وتعتدي عليهم.

وصعدت إدارة سجون الاحتلال من عمليات الاقتحام والقمع بحق الأسرى لا سيما أبطال نفق الحرية، المنصرم، حيث يشهد الأسرى أعنف عمليات القمع منذ سنوات، إذ تمارس كل أصناف التعذيب النفسي والجسدي بحقهم.