رونالدو يبدأ الموسم الجديد بطريقة مختلفة!

يبدو أن نجم مانشستر يونايتد، البرتغالي كريستيانو رونالدو سيبدأ الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز، بطريقة مختلفة.

وكان "الدون" حديث وسائل الإعلام والصفحات الاجتماعية، بعدما تحدثت تقارير عن نيته مغادرة "الشياطين الحمر" في الميركاتو الصيفي الحالي، بسبب فشل الفريق في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وغاب رونالدو، البالغ من العمر 37 عاما، عن جولة "مان يونايتد" الإعدادية للموسم في تايلاند وأستراليا لأسباب شخصية، وشارك لمدة 45 دقيقة فقط في المباراة الودية أمام رايو فاليكانو يوم الأحد الماضي.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن مستقبل النجم البرتغالي ما يزال غامضا، في وقت ستنطلق فيه منافسات "البريمرليغ" نهاية الأسبوع الحالي.

وأضافت أن كريستيانو "ليس جزءا من خطط المدرب إريك تن هاغ لخوض المباراة الافتتاحية للدوري.. بدلا من ذلك، يسعى المدرب الهولندي لمكافأة جادون سانشو وأنتوني مارسيال وماركوس راشفورد على مستواهم الجيد خلال تحضيرات الموسم الجديد".

وأشارت إلى أن رونالدو قد يشارك كأساسي في حالة واحدة، وهي عدم تعافي مارسيال من آلام في الركبة، مضيفة "لكن من المرجح أن يبدأ اللاعب البرتغالي الموسم على مقاعد البدلاء".

وسيستقبل مانشستر يونايتد، يوم الأحد المقبل، ضيفه برايتون على أرضية ملعب "أولد ترافورد".