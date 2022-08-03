"العمل الحكومي" بغزة تتخذ جملة قرارات مهمة

اعتمدت لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة تعيين خريجي كلية الرباط الجامعية لهذا العام، ضمن صفوف وزارة الداخلية والأمن الوطني، كما وافقت على تنسيب أعضاء مجلس أمناء هيئة الزكاة الفلسطينية، ورفعه للمجلس التشريعي للمصادقة.

واعتمدت اللجنة في مستهل جلستها الأسبوعية، اليوم الأربعاء 3 أغسطس 2022، تكليف عميد للمعهد العالي للقضاء، بناءً على تنسيب وزارة العدل، كما وافقت على تمدید کشف انتظار مسابقة التشغیل المؤقت للعام 2021م بوزارة الداخلیة والأمن الوطني لمدة عام، تنتهي بتاریخ 01-12-2023م.

ووافقت اللجنة على الطلب المقدم من وزارة الحكم المحلي بصرف مبلغ مالي لدعم البلديات، كما اعتمدت توصيات اللجنة الخاصة بمعالجة أوضاع المعلمين المرضى في وزارة التربية والتعليم العالي. المصادقة على المشاريع والمبادرات المقدمة من الهيئة العامة للشباب والثقافة، لدعم قطاع الشباب.

واعتمدت توصيات الدراسة المقدمة لتطوير مهنة التمريض المتخصص بوزارة الصحة، إضافة إلى تقديم منحة مالية لمدرسة جسور الأمل للتربية الخاصة.

كما اعتمدت التوصیات الختامية للجنة الفنیة الخاصة بتقییم أداء البلدیات 2022م، وتکلیف وزارة الحكم المحلي بمتابعة تنفيذ التوصيات الواردة بالتقرير.

وقررت اللجنة، إحالة عدد من الموظفين للتقاعد المبكر بناءً على طلبهم، ممن انطبقت عليهم الشروط، كما اعتمدت توصيات اللجنة المكلفة بدراسة ملف الأكاديميين في الجامعات الحكومية.