"قاليباف" يستقبل القائد النخالة ويؤكد أن الجهاد والمقاومة هما رمز الانتصار

أكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف لدى استقباله الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين القائد زياد النخالة، اليوم الأربعاء، أن الشعوب الاسلامية كلما تمسكت بتعاليمها القرآنية كلما ازدادت اقتدارا وان حربي الـ 33 يوما والـ 22 يوما تظهران هذه الحقيقة.

وقال قاليباف أثناء اللقاء :" إن التجارب اثبتت ضرورة عدم التخلي عن روح الجهاد وان التشكيك في ذلك سيجبرنا على القبول بالذل والهوان"، مشدداً على أن الجهاد والنضال هما الرمز الوحيد للانتصار.

وأشار إلى أن علاقات بعض دول المنطقة مع الكيان الصهيوني وزيارة بايدن الى المنطقة، قائلا:" انه كلما ازدادت ضغوط الرأي العام على الحكومات التي تربطها علاقات مع الكيان الصهيوني فان تكلفة هذه العلاقات ستزداد".

من جانبه، أعرب النخالة عن فرحته لزيارة ايران في وقت أصبحت فيه إيران أشد قوة واقتدارا وأكبر حضورا في المنطقة، مؤكداً أن المقاومة ستكون في مثل هذه الظروف أكبر تأثيرا ودورها سيكون بارزة بشكل اكبر.

وشدد القائد النخالة على أن المقاومة الفلسطينية سجلت إنجازات جيدة في داخل فلسطين وفي تعزيز المقاومة خاصة في الضفة الغربية، ميناً أن أوضاع ظروف المقاومة في قطاع غزة هي جيدة جداً حيث استطاعت قوى المقاومة الاحتفاظ بقدراتها.

وقال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي :" إننا وفي الوقت الذي نشاهد ذهاب البعض نحو تطبيع العلاقات مع الصهاينة فإن قوى المقاومة تعزز قدراتها وتزيد من دورها وتواجدها في الميدان"، مشيراً إلى أن التطبيع بين بعض الحكومات العربية والكيان الصهيوني جعل الاعداء والأصدقاء اكثرا تمييزا في هذه الأيام وأن هويتهم تظهر بشكل أكبر وأن المقاومة الآن قد ازدادت قوة وأكبر تنسيقا وهناك تقارب أكبر بين الرؤى السياسية والعسكرية لقوى المقاومة.

واكد القائد النخالة أننا نزداد يقينا يوماً بعد يوم بقرب النصر النهائي في الداخل وخارج حدود فلسطين أمام أميركا وأذنابها قائلا:" أن اسرائيل باتت اليوم محاصرة من كل جانب وارتفع صوت ضعفها ووهنها أكثر من أي وقت مضى وأن قدراتها تراجعت قياسا مع السابق ونحن سنواصل هذا الدرب بكل قوة نحو انتصار القضية الفلسطينية".