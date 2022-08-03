رسميا.. تحديد موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية 2022- موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية2022، لا زالت عمليات البحث في محركات قوقل وغيرها من المحركات تتصدر خلال الدقائق الحالية، بحثاً عن موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية 2022، خاصة بعدما أصدرت الوزارة في رام الله على لسان الوزير أحمد المجدلاني اليوم الأربعاء، وكانت الوزارة صرفت دفعة من المخصصات الشؤون الاجتماعية قبل عيد الأضحي المبارك 2022، وفق الوزارة قد بلغت نسبة الأسر المستفيدة من هذه الدفعة في قطاع غزة 65% حيث يبلغ عدد الأسر 79 ألف أسرة، وفي الضفة الغربية 35%، بواقع 35 ألف أسرة، من ميزانية السلطة، لذلك وتماشياً مع عمليات البحث المتواصلة والمستمرة، وضع لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن تفاصيل وموعد صرف الدفعة الكاملة والأولي من مخصصات الشؤون الاجتماعية 2022.

موعد صرف شيكات الشؤون رام الله 2022

تَوقَع وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني اليوم الأربعاء 3/8/2022 ، أن يتم صرف دفعة من مخصصات الشؤون الاجتماعية مطلع الشهر القادم، خاصةً أن اجراءات تحديث البيانات أصبحت جاهرة في الضفة، فيما لازالت قائمة في قطاع غزة وستنتهي الأسبوع القادم، موضحاً أنه سيتم تحويل الأسماء للاتحاد الأوروبي، حيث تحتاج لـ3 أسابيع لتدقيق البيانات.

وبين مجدلاني، خلال تصريحات لصوت فلسطين تابعتها "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن جزء من مساعدات الاتحاد الأوروبي 2021 هي مخصصات للشؤون الاجتماعية، ومفترض أن يكون على دفعتين أولهما خلال الشهر الجاري، ولكن لم تدخل حسابات وزارة المالية حتى اللحظة، مبيناً أن الدفعة الثانية ستكون في آخر ديسمبر.

وقال مجدلاني:"إذا دخلت الدفعات فإنه سيتم تغطية 70% منها والحكومة ستغطي ما نسيته 30% بقيمة 137 مليون شيقل".

أخبار الشؤون الاجتماعية اليوم 2022

مساعدات للطلبة

وبشأن المساعدات التي ستقدمها الوزارة للمتفوقين من طلبة الثانوية العامة في الضفة وغزة، أوضح مجدلاني أن هناك 350 طالباً وطالبة نجحوا وجلهم فوق 90% ، مبيناً أن طلبة المحافظات الجنوبية حصلوا على نسب أعلى من المحافظات الشمالية .

وأوضح أن الوزارة تقوم باتصالات مع المؤسسات المحلية والدولية والاقليمية في فلسطين من أجل بحث الموضوع لتأمين دخول طلبة الأسر الفقيرة للجامعة ، مؤكداً انه سيتم الإعلان عن طبيعة المساعدات للطلبة للدخول في الجامعات خلال الايام القادمة وخاصة ان الوزارة لديها الاسماء ولكن ما سيتم الإعلان عنه هي الاجراءات

وأعلن وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني أمس الثلاثاء، أنه سيتم صرف الدفعة الأولى من الدعم المقدم لفئة الأيتام، اليوم الأربعاء الموافق 3/8/2022 عن طريق خدمة باي بال حيث سيتم صرف 5 مليون شيكل. ل 5544 يتيما من المحافظات الجنوبية.





هل تم تحديد موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية 2022

جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية إطار لتعزيز التعاون في مجال تقديم الدعم لفئة الأيتام من ( عائلات وطلاب). في جميع محافظات الوطن بين وزارة التنمية الاجتماعية وجمعية وافا الدولية مكتب فلسطين. ممثلة بمديرها العام محيسن عطاونة صباح الثلاثاء،في مقر الوزارة.

خلال التوقيع قال وزير التنمية د. أحمد مجدلاني ” أن الوزارة تعتمد في توفير خدماتها للأسر الفقيرة والأيتام .معاييراً متعددة أبرزها الاستحقاق، حيث تقدم الوزارة المساعدات النقدية والاغاثية ل 119 ألف أسرة في قطاع غزة . وطالب الوزير جمعية وافا بذل المزيد من الجهود لدعم ومساندة الأسر الفقيرة والمهمشة. لاستكمال تعليم أبنائهم ممن أنهو مرحلة الثانوية العامة للعام الجاري 2022. حيث لا تمتلك بعض العائلات القدرة على ذلك مما يحتم تضافر الجهود والتنسيق المشترك بين مختلف المؤسسات المحلية والدولية. لدعم هؤلاء الطلاب والذين بلغ عددهم في قطاع غزة 750 طالبة وطالب.

متى سيتم صرف شيكات الشؤون الاجتماعية رسمياً

ويُذكر أن البرنامج الخاص لصرف الشيكات مغلق منذ فترة، نظراً لعدم صرف مستحقات الشؤون، و لا يوجد أي موعد حتى اللحظة لفتح هذا البرنامج، وفي تصريح لوزير التنمية الاجتماعية أمس الإثنين الموافق 21فبراير/شباط 2022م أنه لا موعد محدد لصرف شيكات الشؤون الاجتماعية، داعيا المواطنين للصبر بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة.

ويشار إلى أن جميع المستفيدين من شيكات الشؤون الاجتماعية هم من الأسر شديدة الفقر ولا دخل لديها سوى الشؤون والبالغ عددهم ما يقارب "111"ألف أسرة، وتعيل بعض من المرضى الذين يلزمهم علاج وذوي الاحتياجات الخاصة، الأمر الذي يعرض حياة هؤلاء الأشخاص إلى الخطر ومضاعفة معاناتهم وتدهور المستوى المعيشي والاقتصادي لديهم، في ظل حرمانهم من الأمن الغذائي وعدم قدرتهم على شراء العلاج والمستلزمات الخاصة للأطفال، إضافة إلى تراكم الديون عليهم.

#متابعة | أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية بحكومة اشتية: "سنصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية الشهر القادم في حال وصلتنا مساعدات الاتحاد الأوروبي الأخيرة، والتي خصص بعضها للشؤون ولكنها لم تدخل حسابات الوزارة بعد" pic.twitter.com/iok2bofzNU — وكالة فلسطين اليوم الاخبارية (@paltoday) August 3, 2022

موعد صرف الشؤون الاجتماعية2022

صرف شيكات الشؤون يكون كل 3 شهور، أي 4 مرات على مدار العام، وعليه يتساءل المركز عن مدى الأزمة التي تمر بها الحكومة والتي توقفت عند شيكات الشؤون والتي تبلغ فقط "130" مليون شيكل للضفة والقطاع غزة، الأمر الذي يضع تساؤلات حول السبب الحقيقي وراء هذه الأزمة ومحاولة السلطة الفلسطينية مسح هذا الملف من سجلات الوزارة، وبدوره يوضح المركز أن ضمان العيش بحياة كريمة وتوفير أدنى الحقوق الأساسية من مأكل وملبس ومشرب ومأمن، وتوفير العمل والعلاج هو حق ثابت للمواطنين يجب على الحكومة توفيره لهم.

تحديد موعد صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية في الضفة

أعلنت وزارة المالية برام الله اليوم الأربعاء 3/8/2022 ، صرف رواتب موظفي السلطة غدا الخميس الموافق 04/08/2022 .

وقالت المالية انه سيتم صرف %80 من راتب شهر تموز لجميع الموظفين وبحد أدناه 2000 شيقل ، مشيرة ً انه سيتم سداد 10% من مبلغ مستحقات الرواتب القائمة حتى تاريخ 31/07/2022

وأكدت الوزارة أن ما تبقى من المستحقات هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك.

موعد صرف مخصصات الشؤون 2022

موعد صرف شيكات الشؤون 2022

ومخصصات الشؤون الاجتماعية، تعد عنصراً ومصدراً أساسياً للكثير من العائلات الفلسطينية التي تعيش تحت مستوى خط الفقر وخاصة في قطاع غزة الذي يعيش تحت حصار إسرائيلي منذ العام 2008، والذي اثرت كافة تبعياته على الحالة المعيشية والاقتصادية فيه، فضلا عن الواقع المعيشي التي تشهده الضفة الفلسطينية بين الحين والأخر جراء الممارسات الإسرائيلية ضد سكان المدن والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية.