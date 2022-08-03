"الكابينيت الإسرائيلي" ينهي إجتماعه الطارئ دون الإعلان عن نتائجه

أنهى ما يسمي المجلس الأمني السياسي المصغر الإسرائيلي "الكابينيت"، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعه الطارئ الذي عقده على خلفية التوتر على حدود قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام "إسرائيلية"، نقلاً عن مكتب رئيس الوزراء "الإسرائيلي":" إن المجلس الأمني السياسي المصغر (الكابينيت) بحث اليوم الأوضاع عند الحدود مع غزة، بالإضافة إلى ملف المفاوضات البحرية مع لبنان".

وأضاف مكتب لابيد :"عقد رئيس الوزراء يائير لابيد اليوم اجتماعا للكابينيت، حيث عرض قادة الأمن ، ورئيس الشاباك، ورئيس الأركان، ورئيس الأمن القومي إحاطة عن الوضع الأمني ​​في الجنوب، وناقشوا في إطاره تقييم الوضع والإجراءات الأمنية المتخذة من أجل الحفاظ على أمن سكان غلاف غزة، يواصل رئيس الوزراء لابيد تلقي تحديثات منتظمة للوضع في غلاف غزة ويعقد مناقشات عدة مرات في اليوم.

وتشهد حدود قطاع غزة حالة من التوتر أعلن الاحتلال "الإسرائيلي" على أثرها إغلاق معابر القطاع لليوم الثاني على التوالي بعد تهديدات سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجناح الاسلامي وإعلان حالة الاستنفار ورفع أقصى درجات الجاهزية لدى مجاهديها، والوحدات القتالية العاملة، ، بعد الاعتداء على الشيخ بسام السعدي وعائلته واعتقاله، مما جعل الاحتلال وقادة جيشه على قدم ونصف بفعل تهديدات المقاومة؛ كونه بات على يقين تام بأنها لن تصمت على تلك الجرائم، وستوجه له ضربة موجعة.