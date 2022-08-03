"داخلية غزة" تنشر أسماء المسافرين ليوم غدٍ الأربعاء (4 أغسطس)

نشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس (4 أغسطس).

وقالت الوزارة في تصريح صحفي إن أولوية السفر ستكون متاحة للأسماء المتبقية من الحافلة الأولى، والثانية حتى الرقم (100) من كشف (2022/29)هنــــــــــــا

بالإضافة إلى الحافلة الخامسة فقط من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/29)هنـــــــــــــا"، داعية المدرجة أسماؤهم لضرورة التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

كما دعت المسافرين لضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، مبينة أنها غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

وأكدت الوزارة على المتأخرين عن موعد سفرهم لا يُسمح لهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.