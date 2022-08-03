تين هاج: ما فعله رونالدو غير مقبول

علق إريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، على واقعة مغادرة البرتغالي كريستيانو رونالدو وبعض اللاعبين، عقب تبديلهم في ودية رايو فايكانو، رغم عدم انتهاء اللقاء.



وقال تين هاج، في تصريحات نقلها الحساب الرسمي لفابريزيو رومانو خبير الانتقالات الشهير: "أنا لا أقبل هذا بالتأكيد.. أعتقد أن هذا غير مقبول للجميع".



وأضاف: "نحن فريق، وعليك أن تبقى حتى النهاية".



جدير بالذكر، أن رونالدو طلب الرحيل عن مانشستر يونايتد هذا الصيف، لفريق يشارك في دوري أبطال أوروبا.



وارتبط اسم رونالدو بالانتقال لأندية أتلتيكو مدريد وبايرن ميونخ وتشيلسي، لكن كل هذه الأندية نفت وجود رغبة في ضم اللاعب.