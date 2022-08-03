حقيقة تداول فيديو لشخص يدعى تواجده بكنترول الثانوية العامة بمصر 2022 ، كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة الفيديو الذى تم تداوله لشخص يدعي تواجده بكنترول شهادة الثانوية العامة، بزعم تعديل درجات الطلاب قبل إعلان النتيجة، حيث تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة للفيديو المتداول بشأن ادعاء شخص تواجده بكنترول شهادة الثانوية العامة بزعم تعديل درجات الطلاب قبل إعلان النتيجة، وأن ما ورد بالفيديو المتداول مزيف، ولا يمت للواقع بصلة، وأن هذا الشخص غير تابع للوزارة نهائياً، مُشددةً على أن تصحيح امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021/2022 يتم إلكترونياً بالكامل داخل كنترولات مؤمّنة، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال صناعي ومروجي ذلك الفيديو.

كشف وزارة التربية والتعليم ان نتيجة الثانوية العامة، من المقرر ان تكون جاهزة نهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس الجاري على أن يتم إعلانها على أقصى تقدير7 اغسطس ، وليس كما فهم الكثيرون أن يتم الإعلان عن النتيجة غدا الخميس .بحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ، الان التصريحات الرسمية لم تحدد موعد اعلان النتائج بعد.

حقيقة تداول فيديو لشخص يدعى تواجده بكنترول الثانوية العامة بمصر 2022

تصريحات وزير التعليم بمصر طارق شوقي بشأن موعد نتائج الثانوية في مصر 2022

الدكتور طارق شوقى، نشر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، توضيحا حول نتيجة الثانوية العامة في مصر 2022. وقال: "كل ما تتداوله بعض المواقع الإعلامية والأفراد التي تدعى المعرفة ببواطن الأمور عن توقيع نتيجة الثانوية العامة واعتمادها ووجودها على مكتب الوزير وإعلانها خلال ساعات لا أساس له من الصحة".

وقال " تهيب الوزارة بمحرري التعليم عدم التطرق إلى هذا لأننا قلنا بكل وضوح إن إعلان نتيجة الثانوية العامة قبل انتهاء الأسبوع الأول من أغسطس يعني بين 1- 7 أغسطس ولا داعي لتكرار أخبار لا مرجعية لها إطلاقا من أجل التريند والترافيك مما يثير قلق الطلاب وأولياء الأمور"

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة في مصر2022 برقم الجلوس

الدخول على الرابط التالى: https://g12.emis.gov.eg/

يتم الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 عقب اعتماد النتيجة رسميًا.

يدخل الطالب رقم جلوس الثانوية العامة 2022 وستظهر له تفاصيل النتيجة.

تظهر نتيجة الثانوية العامة 2022 متضمنة درجات كل مادة.

حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثانى.

يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه في الثانوية العامة 2022 بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.

المجموع الكلى لدرجات طلاب نتيجة الثانوية العامة 2022 هو 410 درجات.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة في مصر 2022

عقب أن تعرّفنا على موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، نعرض في ما يلي خطوات الاستعلام عن النتائج عبر النقاط التالية:

في البداية ينبغي على المستخدم الدخول إلى رابط وزارة التربية والتعليم من هنا.

كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب.

النقر فوق أيقونة «عرض النتيجة».

الانتظار قليلاً وسوف تظهر نتيجة الطالب.

رابط نتيجة الثانوية العامة الرسمي في مصر 2022

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قال تصريحات تلفزيونيه نطمئن الطلاب وأولياء الأمور بخصوص أعمال التصحيح مؤكداً أنَّ عمليات التصحيح تجرى في صورة مؤمنة بالكامل بحيث لا يُمكن اختراقها، وبذلك تكون جميع حقوق الطلاب محفوظة سواء في التصحيح أو في النتائج.

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم: أعلنا بكل وضوح أن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 في الأسبوع الأول من أغسطس ولا يوجد مبرر للاجتهادات والاشاعات وتكرار الجدل، كل من يدعي معرفة المواعيد فهو مروج للاشاعات ولا توجد له أى مصداقية.