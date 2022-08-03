ما قصة حميدان التركي- من هي خادمة حميدان التركي من أكثر المواضيع التي تثير جدلًا في الآونة الأخيرة في العالم العربي وفي المملكة العربية السعودية، خاصة قصة المواطن السعودي حميدان التركي، وماهي أسباب اعتقاله، لذا يقدم لكم فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية معلومات هامة حول قصة حميدان التركي- من هي خادمة حميدان التركي، وأسباب سجن حميدان التركي، وما هي قصته، بالإضافة إلى لمحة عامة عن سيرته الذاتية.

من هو حميدان التركي

حميدان التركي هو مواطن عربي من أصل سعودي، ويسكن في الولايات المتحدة الأمريكية، من مواليد المملكة العربية السعودية، حيث ولد في سنة 1969م، ولكنه انتقل مع أسرته إلى الإقامة في أمريكا في سنة 1996م، وذلك بعد قبوله في بعثة الإمام محمد بن سعود للغة الإنكليزية، وخلال إقامة حميدان هناك مع زوجته، شهد تاريخ إقامته الكثير من المخالفات والعقوبات، حيث تم سجنه للمرة الأولى في سنة 2004م، ثم تم سجنه للمرة الثانية في سنة 2005م.

من هو حميدان التركي

حميدان التركي السيرة الذاتية

بعد الضجة الكبيرة التي أثارها خبر اعتقال المواطن السعودي حميدان التركي، كثرت التساؤلات حول هويته ومن يكون، وفيما يلي نستعرض أبرز معلوماته الشخصية:

الاسم الكامل: حميدان علي التركي.

تاريخ الميلاد: 1969 ميلادي.

مكان الولادة: مدينة رفحاء، المملكة العربية السعودية.

الجنسية: سعودية.

اللغة: العربية.

الحالة الاجتماعية: متزوج.

اسم الزوجة: سارة الخنيزان.

عدد الأبناء: 5 أولاد.

اسماء الأولاد: تركي، ربى، لمى، نورة، أروى.

العمر: 53 عامًا.

مكان الإقامة: الولايات المتحدة الأمريكية.

التحصيل العلمي: ماجستير في اللغة الإنكليزية اختصاص صوتيات من جامعة دنفر.

عدد مرات الاعتقال: مرتين.

السجن: لايمن في ولاية كولاردو الأمريكية.

مدة السجن: 28 سنة.

قصة حميدان التركي مختصره

شغلت قصة حميدان التركي مواقع التواصل الاجتماعي السعودي، وخاصةً بعد صدور قرار من قبل المحكمة الأمريكية بسجنه لمدة 28 سنة، وذلك بسبب التهم التي وجهت إليه من قبل خادمة أسرته، وذلك بعد اتهامه بالكثير، منها حجزها في منزلهم ومصادرة كل أوراقها الثبوتية الشخصية، بالإضافة لسرقة أموالها وعدم دفع مرتبها في وقته والتعامل السيئ، والتهمة الأكبر التي وجهها له هي التحرش الجنسي، وبعد عدد من الجلسات في المحكمة الأمريكية، وبعد سماع المتهم حميدان التهم الموجهة له، استخدم حقه في الصمت وعدم البوح بأي كلمة تنفي التهم، وبذلك أصدر القاضي في 25 فبراير/ شباط 2011م قرار بسجنه في سجن لايمن كلورادو لمدة 28 سنةً، ولكن لم تمر سنوات اعتقاله بهدوء حيث تعرض للاغتيال عدة مرات، بالإضافة لسوء التعامل معه، وتحاول السفارة السعودية في الآونة الأخيرة إخراجه بشروط.

من هي خادمة حميدان التركي

هي خادمة ومقيمة تهتم بأعمال المنزل الخاص بالمواطن السعودي حميدان علي التركي، وهي من أصل إندونيسي، ووجهت له الكثير من التهم في المحكمة الأمريكية في ولاية كلورادو، وذلك بعد تعرضها للكثير من سوء المعاملة من قبل حميدان وزوجته، بالإضافة لجعل مكان نومها في قبو غير صالح لأي إنسان، وسرقة مبلغ مالي منها، والتحرش بها من قبل حميدان، وحكم القاضي الأمريكي في القضية لصالحها في تاريخ 25 فبراير/شباط 2011م، وسجن حميدان ل 28 سنة، ولكن قبل موعد طائرتها إلى بلدها وجدت في الفندق جثة هامدةً مقتولةً، وتمت هذه الجريمة الشنيعة، بالرغم من التواجد الأمني المكثف عند غرفتها.