الأردن تُحدد موعد بدء العام الدراسي الجديد

قال أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة إن لجنة التخطيط في الوزارة انتهت من وضع التقويم الدراسي للعام الدراسي المقبل.

وأضاف العجارمة في حديثه ، الأربعاء، أن دوام الهيئات التدريسية في 21 آب/أغسطس الحالي، فيما سيكون دوام طلبة المدارس 31 آب/أغسطس الحالي.

وأشار إلى أن دوام الطلبة يكون في العادة في الأول من أيلول/سبتمبر من كل عام، ولكنه هذا العام يصادف يوم خميس، لذا رأت الوزارة أنه من المناسب أن يكون الدوام يوم الأربعاء 31 آب، ليكون يومي الأربعاء والخميس لتسليم الكتب، وانتظام دوام الطلبة بعد ذلك.

وبين أن الوزارة عملت على التخلص من نظام التناوب الذي عمل به بسبب جائحة كورونا، من خلال مراجعة المديريات وتشكيلاتها بأعداد الطلبة، مشيرا إلى أن العام الدراسي الجديد ستتخلص الوزارة بشكل "تام" من هذا النظام.

وأوضح العجارمة أن المناهج المطورة الجديدة سيبدأ العمل بها مع بداية العام الدراسي، إذ أن الوزارة تتجه من التخلص من نمط التعليم الذي يركز على الحفظ إلى التعليم الذي يركز على التفكير الناقد والتحليل وتعلم مهارات الحياة.