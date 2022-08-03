هيئة الأسرى : لا جديد على قضية الأسير عواودة رغم  تفاقم وضعه الصحي

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأربعاء في بيان لها ونقلاً عن محاميها فواز شلودي، عن الحالة الصحية للأسير خليل عواودة والمضرب عن الطعام منذ أكثر من أربعة شهور رفضاً لاستمرار اعتقاله الإداري.

وأوضحت الهيئة بأنه لا جديد على قضية الأسير عواودة، فمحاكم الاحتلال تواصل تعنتها ورفضها الاستجابة لمطلب الأسير بإنهاء اعتقاله التعسفي، رغم تفاقم حالته الصحية ووصولها لمرحلة حرجة وخطيرة.

وتابعت أن الأسير عواودة والمحتجز حالياً داخل ما يسمى "عيادة سجن الرملة" يقاسي الأمرين، فهو يعاني من هزال واضح وصعوبة في الكلام، ويشتكي من آلام حادة في مختلف أنحاء جسده ومن عدم وضوح في الرؤية ويتقيأ بشكل مستمر، عدا عن فقدانه الكثير من وزنه ويتنقل على كرسي متحرك.

وأشارت الهيئة بأن الأسير عواودة كان من المفترض أن تطلق سلطات الاحتلال سراحه نهاية حزيران/يونيو الماضي، لكنها تراجعت عن تعهداتها ومدّدت اعتقاله لمدة أربعة أشهر، ما جعله يستأنف إضرابه الذي كان قد علقه في وقت سابق بعد أن استمر لـ 111 يوماً، احتجاجاً على ذات السياسة الجائرة المنفذة بحقه.

وحملت الهيئة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير عواودة ومصيره فهو بات معرضاً لفقدان حياته بعد مرور فترة طويلة على معركته، وطالبت المؤسسات الحقوقية والإنسانية ببذل الجهود والضغط على الاحتلال لإيجاد حلول جدية لإنهاء اعتقاله الظالم.￼

تجدر الإشارة أن الأسير عواودة (40 عاماً) من بلدة إذنا/ الخليل، معتقل منذ 27/12/2021، وهو متزوج وأب لأربع طفلات، وأسير سابق أمضى سنوات في سجون الاحتلال.