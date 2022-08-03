أوائل الثانوية العامة في مصر 2022 في كل شعبة

أوائل الثانوية العامة في مصر 2022 فى كل شعبة ، ينتظر طلبة الثانوية العامة في مصر بشغف كبير نتيجة الثانوية العامة وخاصة اسماء الاوائل في كل شعبة وخاصة ان مصدر في كنترولات تصحيح امتحانات الثانوية العامة أكدت الانتهاء من عمليات رصد وجمع الدرجات بكل دقة حتى يأخذ كل طالب حقه، استعدادا لاعتماد النتيجة خلال اليومين المقبلين، على ان تكون مرحلة تحديد مرحلة تحديد اسماء الأوائل هي المرحلة القادمة وكالة فلسطين اليوم الاخبارية تواصل مواكبة لإطلاق متابعيها على اسماء أوائل الثانوية العامة في مصر 2022 فى كل شعبة .

أوائل الثانوية العامة في مصر 2022 فى كل شعبة

مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قال ان كنترولات تصحيح امتحانات الثانوية العامة انتهت من عمليات رصد وجمع الدرجات بكل دقة حتى يأخذ كل طالب حقه، استعدادا لاعتماد النتيجة خلال اليومين المقبلين ، وكنترولات تصحيح امتحانات الثانوية العامة بالقطاعات الأربعة، على مستوى الجمهورية، ستبدأ في تحديد أسماء الأوائل على مستوى كل شعبة من الشعب الثلاث العلمي علوم وعلمي رياضة وأدبي ، و ترتيب أوائل نتيجة الثانوية العامة 2022، وفقا للضوابط والمعايير المحددة، لافتة إلى أن المعيار الأبرز والأهم فى اختيار أوائل الثانوية العامة 2022 درجات الطالب فى المواد والمجموع الكلى، لافتة إلى أنه فى حالة تساوى أكثر من طالب يتم الترتيب أبجديا، كما يتم اختيار ما لا يقل عن 10 طلاب أوائل فى كل شعبة سواء علمى علوم أو رياضة بجانب الشعبة الأدبية.

نتائج الثانوي العامة في مصر 2022 -أوائل الثانوية العامة في مصر 2022

وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، تصريحات حول نتيجة الثانوية العامة وموعد إعلانها، نرصدها فى التقرير التالي:

ـ نتيجة الثانوية العامة 2022 لن تعلن الأسبوع الجارى.

ـ الموعد المحدد لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 من 1 حتى 7 أغسطس الجارى.

ـ ستعلن نتيجة الثانوية العامة 2022 الأسبوع المقبل.





ـ يتم تدقيق قرابة 10 ملايين بابل شيت داخل كنترولات الثانوية العامة حاليا.

نتائج الثانوي العامة في مصر 2022 -أوائل الثانوية العامة في مصر 2022

ـ لم يتم معرفة نسب النجاح حتى الآن بنتيجة الثانوية العامة 2022.

ـ يتم تطبيق قواعد الرأفة على بعض كراسات الإجابة لمصلحة الطلاب.

ـ عمليات تصحيح امتحانات الثانوية العامة شاقة ومعقدة ونتيجة الثانوية العامة لم تكتمل بعد.

ـ يجب على الطلاب وأولياء الأمور الاستماع لما تعلنه الوزارة بشأن مواعيد النتيجة.

ـ لا يوجد تأخير فى موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 وتم تقدير المواعد بشكل سليم منذ البداية

ـ ما زال العمل داخل الكنترولات يتم.

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، النتيجة بعد اعتمادها رسميا من الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

خطوات الاستعلام على نتيجة الامتحانات.





نتائج الثانوي العامة في مصر 2022 -أوائل الثانوية العامة في مصر 2022

- الدخول على موقع اليوم السابع برقم الجلوس.

- الاستعلام يتم عقب اعتماد النتيجة رسمياً.

- يدخل الطالب رقم جلوسه ستظهر له تفاصيل النتيجة.

- تظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.

- حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

- يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.

- المجموع الكلى لدرجات طلاب الثانوية العامة هو 410 درجات.