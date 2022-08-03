5 توابل مهمة تساعد على تخسيس الوزن- طريقة تخسيس الوزن

5 توابل مهمة تساعد على تخسيس الوزن، خاصةً لمن يريد إنقاص الوزن، حيث يسعى الكثيرون لإنقاص وزنهم من خلال طرق كثيرة وعديدة، لذا يبحثون عن طرق سهلة وبسيطة، وليس أسهل وأبسط من التوابل، لذا فهناك طرق سحرية تقلل الوزن والدهون، فإنقاص الوزن بسهولة هو الهدف الأساسي، وتعتبر أفضل طريقة لحل هذه المشكلة هي البحث عن الوسائل غير المعقدة ، فابحث دائماً عن الطرق البسيطة التي تساعدك في تسهيل عملية انقاص الوزن ، فيوجد العديد من الأعشاب الحارقة للدهون التي تساعدك في التخلص من الدهون المتراكمة في الجسم سريعا ، وهذه الحلول البسيطة تستطيع أن تساهم في التخلص من المشكلات الأكبر التي تؤثر على صحة العديد من الأشخاص .

مشروب الشاي

مشروب الشاي هذا سحري يقلل الوزن والدهون. ينصح بشربه على معدة فارغة في الصباح ويمكن أن يستهلكه جميع الأشخاص وحتى أولئك الذين يعانون من الغدة الدرقية أو مرض السكري.

المكونات:

2 ملعقة كبيرة بذور كزبرة ، 2 ملعقة كبيرة بذور شمر ، 2 ملعقة كبيرة بذور كمون ، 2 ملعقة كبيرة بذور كراوية ، 1 بوصة عود قرفة وماء حسب الحاجة.

إليك كيفية صنعه:

لتحضير هذا الشاي ، ضع أولاً جميع التوابل في مقلاة واشويها حتى تشم رائحة منها. بمجرد الانتهاء من ذلك ، اتركه جانباً لتبرد. اطحنهم جميعًا في شكل مسحوق ثم استخدمه. عدا ذلك ، يمكنك فصل عود القرفة عن البذور أيضًا. ثم ضعي كوبين من الماء في إناء واغليهما على نار متوسطة. بعد الغليان ، أضيفي ملعقتين صغيرتين من خليط هذه البذور واخرجي قطعة صغيرة من القرفة أو البودرة قبل إضافتها في الغليان. اخفض اللهب واغلي الماء مع كل هذه البهارات لمدة 5-10 دقائق. بمجرد الانتهاء من ذلك ، أطفئ اللهب وستدرك أن الماء قد انخفض أيضًا. يصفى الشاي في كوب ويخلط فيه القليل من عصير الليمون وتناوله يوميا في الصباح على معدة فارغة. إذا كان الطعم مرًا ، يمكنك أيضًا إضافة بعض العسل إليه

فوائد هذه البهارات

جميع التوابل المستخدمة في صنع هذا المشروب فعالة للغاية عندما يتعلق الأمر بإنقاص الوزن. بينما تساعد بعض التوابل في تسهيل عملية الهضم وتعزيز التمثيل الغذائي ، فإن البعض الآخر يساعد في إزالة الدهون الزائدة من الجسم.

فيما يلي بعض الفوائد الشائعة لكل نوع من التوابل التي يجب أن تعرفها.

بذور الكمون - من المعروف أنها تساعد على الهضم وتهدئ المعدة. تحتوي بذور الكمون على زيت أساسي يمكن أن يحفز الحموضة. ومن المعروف أيضًا أنها غنية بالحديد والمنغنيز وبالتالي تمنع العديد من أوجه القصور.

عصا القرفة - من المعروف أن هذه التوابل محملة بمضادات الأكسدة ذات الخصائص المضادة للالتهابات. في الماضي ، تم استخدام عود القرفة كدواء قوي لعلاج الإسهال والغازات وأمراض الجهاز الهضمي. كما تم استخدامه لعلاج تقلصات الدورة الشهرية. من المعروف أيضًا أن القرفة تخفض مستويات السكر في الدم مع تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

بذور الكراوية/ الكاروم - المعروفة باسم أجوين في الهند ، تحتوي هذه التوابل على خصائص مضادة للالتهابات ويمكن أن تساعد أيضًا في تحسين مستويات الكوليسترول في الدم. من تحسين الجهاز الهضمي إلى إنقاص الوزن ، من المعروف أن الكاروم مفيد جدًا لأولئك الأشخاص الذين يحاولون إنقاص الوزن.

بذور الشمر - من المعروف أن هذه التوابل مصدر غني بالألياف التي تساعدك على الابتعاد عن جميع الأطعمة الإضافية. هذا يعني أيضًا أن التوابل تجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول وبالتالي تمنع الإفراط في تناول الطعام. كل هذا يؤدي إلى استهلاك سعرات حرارية أقل مما يساعد في الحفاظ على لياقتك طوال اليوم.

بذور الكزبرة - هل تعلم أن بذور الكزبرة معروفة بقدرتها على الحد من النشاط الجذري لأنها تحتوي على مضادات الأكسدة الموجودة فيها. هذا يعني أن هذه البذور تعزز آلية الدفاع بينما تمنح معدتك قسطًا من الراحة ، مما يساعد أيضًا في خفض مستويات الكوليسترول في الدم. كما يمكن للصينيين الحصول على عام كامل.

إذا كنت تحب هذا الشاي المكون من 5 بهارات ، فقم بتجربته وأخبرنا عن تجربتك.